金曲獎2020 | 回顧歌后魏如萱爆紅之路　數據分析娃娃10首經典歌

今年的第31屆台灣金曲奬，找來了魏如萱擔任典禮主持人，魏如萱同時也以作品《藏著並不等於遺忘》入圍「最佳國語女歌手獎」等六項大獎，這同時也是她第四度叩關金曲歌后寶座，從少女唱到為人母，從空靈、怪腔怪調一直到療癒人心，她的歌陪伴了不少人的日常，你心中的魏如萱會是哪一首歌呢？

日前《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查魏如萱出道17年至今的所有音樂作品，哪些作品在過去一年最引起討論且受到歡迎，也回顧一下魏如萱這一路以來的創作理念及人生觀。

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從自然捲到魏如萱

說到魏如萱你可能會聽過「自然捲」樂團，魏如萱的出道就是從這個樂團開始，2003年他們發行首張單曲《自然捲》，自此之後他們就以生活、小品的調性在樂壇上活躍，在樂團時期也創造出不少膾炙人口的廣告曲，更入圍過金曲獎。一直到2006年底，魏如萱因為喉嚨受傷選擇退出樂團到香港長居。

過了將近一年的時間，2007年才發行首張個人專輯《甜蜜生活》，正式成為個人歌手，不過自然捲時期的作品仍然對魏如萱有著不小的影響，魏如萱的創作功力也是從樂團時期開始累積，因此對於娃娃來說是一個頗為重要的階段與時期。

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從歌手到電台DJ到演員

魏如萱除了是歌手的身份以外，她還有另一個身份是電台DJ的主持人，她從2004年就開始主持廣播節目，從中廣音樂網一直到HitFM聯播網，她訪遍大大小小的歌手，以「OH夜DJ」的身份被許多人所認識，或許也因為她電台DJ主持人的身份，更讓她從歌手轉戰金曲主持人格外的不會顯得違和。

此外她同時也擁有演員的身份，娃娃不只參與舞台劇的演出，更曾出演過電影、電視劇，2016年她更出演《公視人生劇展—曖昧時代》擔任女主角，並以該劇入圍了第51屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影新進演員獎」，可以說是影視歌三棲的藝人，且都表現出色。

魏如萱除了是歌手的身份以外，她還有另一個身份是電台DJ的主持人。（Facebook@魏如萱）

從甜蜜生活到藏著並不等於遺忘

截至目前，魏如萱已經發行了六張個人專輯，不難發現，她的音樂作品一直在求新求變，從清新細膩到迷幻詩意，魏如萱的創作也跟著她的作品在成長，她可以唱出像〈買你〉那樣的可愛、更可以唱出像〈隕石〉那樣的力量與歇斯底里，她把各種不同類型的音樂轉換自如，也因此讓她成為金曲獎的常客。

今年4度叩關金曲歌后，更被外界認為是奪獎呼聲最高的女歌手，魏如萱在各種受訪中也展現了要拿獎的自信，儘管外界曾認為她誇張的唱法「怪腔怪調」，但她的音樂夥伴陳建騏就曾說，那是她們血液裡的樣子，更鼓勵她應該要放開自己才對。

今年4度叩關金曲歌后，娃娃更被外界認為是奪獎呼聲最高的女歌手。（IG@waawei）

矛盾與不完美的美

誠如前面所說，魏如萱能夠同時詮釋可愛與歇斯底里，矛盾的唱腔卻能夠轉換自如，這是許多歌手想都想不到的事，但魏如萱卻是這樣完美的駕馭著，網友其實對於她的現場演出印象都頗為深刻，或許娃娃的感染力就是這麼強烈，讓每一個聽眾都能跟著她的歌聲跳往不同的想像空間裡。

她曾說「現場表演的不完美就是它最吸引人的地方」，或許魏如萱也在用她「不完美的美」來吸引著歌迷，升格為人母的她仍然在摸索著許多事，她也將這些心情轉換為歌曲，或許在未來，魏如萱帶給聽者的，會是更吸引人的「不完美」。

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她的每首歌都深入的療癒著你的身心靈

第十名－陪著你

做自己的太陽 你就能當別人的光 親愛的 我希望 你能找回單純的勇敢 收錄專輯：藏著並不等於遺忘（2019）

〈陪著你〉這首歌就如歌名一樣，它陪著心情陷入低潮、恐懼的人們，慢慢的因為這首歌而治癒，娃娃唱著這首歌，就像是在你耳邊給你能量、幫你打氣一樣，也有不少網友因為這首歌，而獲得正能量，從負面的情緒中脫離，這首歌的MV同時也入圍了金曲31的「最佳音樂錄影帶獎」。

第九名－買你

ㄟ 可不可以 買你的不快樂 只是想陪你吃飯 看你笑笑 聽你最近 好不好 收錄專輯：泡泡（迷你專輯）（2008）

這首歌可以說是魏如萱相當膾炙人口的一首可愛的歌曲，有點像是情竇初開的少年、少女想對在意或喜歡的對象所說的話語，整首歌讓人感受到粉紅色泡泡的氛圍，相當口語的歌詞、朗朗上口的旋律，也是不少網友拿來表白心意的歌曲之一，同時更是許多人認識魏如萱的經典作品。

第四名－香格里拉

我只想牽著你 走到很遠的夢裡 小木屋紅屋頂 地址是一個秘密 你抱著小貓咪 藍眼睛不再憂鬱 香格里拉 讓我們去找尋 收錄專輯：在哪裡（迷你專輯）（2011）

〈香格里拉〉其實就象徵著一個美麗且美好的地方，正當你遇到困惑、猶豫的時候，這首歌或許就是一個力量能夠帶你向前走，魏如萱把這首歌唱得讓創作人黃玠也爆紅，許多網友也把這首歌拿來當成激勵或鼓勵自己的歌曲，希望透過這首歌的正能量，讓自己「衝破疑惑」向前走。

第二名－彼個所在

你今嘛住的彼個所在 咁有習慣 係唔係想去邊 就去邊 要照顧好自己 I miss you so much 很想很想你 收錄專輯：藏著並不等於遺忘（2019）

這首歌很特別的將國、台、粵、英四種語言都寫進了歌詞裡頭，整首歌用一種平穩、輕淡的語氣來訴說與生命的告別這件事，透過這首歌，魏如萱也向那些去了「彼個所在」的親友表達思念。這首歌也讓不少網友想起那些他們來不及好好告別的家人及朋友，不以深沉的情緒來想念，而是向娃娃所傳達的，一種輕輕、淡淡的想念。

第一名－你啊你啊

咁講你不知我愛的只有你 你啊你啊 哪會轉頭就要走 一個兩個三個 你愛的到底有幾個 麥擱講白賊話 我的心就要 痛甲一直流血 收錄專輯：末路狂花（2016）

〈你啊你啊〉這首歌可以說是魏如萱再度翻紅的歌曲，這首歌目前在YouTube上的點擊次數已超過千萬，是非常成功打入大眾的歌曲，其中台語的元素加上把「欸嗚欸嗚欸欸嗚嗚嗚喔喔」這種平時歌詞少見的狀聲詞當成副歌，讓這首歌深得聽者們的喜歡，魏如萱更以朗朗上口的旋律入圍過金曲28的最佳作曲人獎，雖然沒有得獎，但仍得到不少民眾的肯定。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網絡温度計授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月02日至2020年09月30日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『魏如萱音樂作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論聲量與YouTube觀看次數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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