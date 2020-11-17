【聽見她說】趙薇執導首集獨白劇討論容貌焦慮　「到底取悅誰？」

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》今夏掀起熱潮，30位30+的女藝人在舞台上大放光彩，展現獨特魅力，一時間有關女性的話題、劇集不斷，引起廣泛關注。今日，國內首套女性獨白劇《聽見她說》首播，由趙薇擔任發起人同監製，白百何、郝蕾、齊溪、王智、奚美娟、楊紫、詠梅、楊冪主演，總共8集。節目買下BBC短劇《Hear Her》版權，同樣也是聚焦了多個當代女性的生存痛點，包括原生家庭、重男輕女、容貌焦慮、大齡單身、全職主婦、家庭暴力、中年危機、物化女性等問題，向社會發出女性最真實的聲音。

有奚美娟、詠梅這樣的老戲骨，也有郝蕾、齊溪這樣的實力派，還有白百何、楊冪、楊紫幾位高熱度的當紅明星，也有王智這種相對透明的30加女演員。

在第一集《魔鏡》中，呈現了「容貌焦慮」，演員齊溪先是以熱門仿妝亮相，大眼、高鼻、豐唇等，這是她用了兩個半小時化妝的成果，自拍幾十過百張之後，最後選擇了三張發布社交平台，果然，這是大家心目中「美」的形象，不少人都對她大讚。

《魔鏡》聚焦容貌焦慮。（微博@騰訊視頻聽見她說）

自信的女孩最漂亮 還是漂亮的女孩最自信？

慢慢地，齊溪意識到這樣的生活太累，拿掉假髮，卸下濃妝，她講述曾經去整容的經歷，在說完所有要整的部位後，醫生端詳著她的臉，大讚「長得很漂亮啊」，她認為的面部缺陷，醫生予以肯定：「你是內雙啊，挺有特點；鼻子雖然不高，但是挺俏皮的；嘴唇也不薄啊，剛剛好襯你的臉型。」齊溪聲淚俱下地演繹，醫生告訴她，「自信的女孩才最漂亮」，「大夫，不是漂亮的女孩才最自信嗎？」她反問到。

在「清醒」之後，齊溪意識到，刻意偽裝的自己很可笑，「你到底在取悅誰啊？」在浴缸中的一段台詞，可謂道出了很多時下女性的狀態：

過度地追求容貌究竟是為什麼？（視頻截圖）

+ 4 + 4 + 4

最後，齊溪都接納了自己的身體的「不完美」，完美地成為自己。

接納自己的不完美，完美地成為自己，擁抱每一天。（視頻截圖）

整個短劇以主角獨白呈現，既揭露了時下社會「看臉看身材」的單一現象，趙薇坦言，在二十多歲的時候，也覺得自己滿臉缺點、肥胖、不自信，隨著時間的推移，長大之後，才知道到那個階段的美，那個階段的優缺點，都是不可複製的。

趙薇透露自己也曾有過容貌焦慮。（視頻截圖）

其實由於話題比較嚴肅，又不太具娛樂性，因此節目前期招商比較困難，趙薇找了很多圈內好友支持這個項目，大部分都是女性導演、女性編劇，兩個贊助商都是自己代言的品牌，身體力行為女性發聲。