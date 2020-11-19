郎朗老婆素顏教大家化秋妝　吉娜膚質佳五官立體天生美人胚子

內地著名鋼琴家郎朗的老婆吉娜愛麗絲出名是大美人，不過好少見她素顏出現人前。但最近懷孕的她卻罕見以素顏示人，拍片教大家化秋天妝容，素顏的她同樣漂亮，獲得不少網友激讚。

吉娜的美貌讓不少人大讚。（視覺中國）

以往眼見吉娜出席活動，她多以濃妝艷抹的妝容示人，顯得她輪廓分明﹑五官立體，整個人都神采飛揚似的。但原來素顏的她其實都不俗，眼見她素顏教大家化妝，五官同樣立體而且膚質白皙根本就是美人胚子。教大家化秋妝的她非常細心，一步一步在鏡頭前教大家，第1步就是擦面霜滋養皮膚，之後就擦底妝好讓皮膚服貼，再來就是擦護唇膏先讓嘴唇滋養，待接近完妝時擦上唇膏更上色。

吉娜素顏好靚。（影片截圖）

第4步就是用氣墊上粉底，之後就著重在眼睛部份化上眼影，第6步就畫眼綫，她認為不用畫太粗而且亦不要太往上同太往下畫，在眼尾部份畫直一點即可。再來就是夾眼睫毛擦上睫毛膏，之後就是畫眉毛同修飾眼睛，整個眼妝部份就完成。第11部份她就用化妝掃掃整雙眼睛,，讓眼部可以更揉和，之後就到臉頰腮紅部份，她認為要離眼睛近一點，比較有自然的效果。再來就是修容，用比較深的顏色修飾臉型，好讓輪廓看起來立體一點，之後就是擦上唇膏再來就是唇綫，最後一步就是掃上幹粉，讓整個妝容有自然的效果。一步一步下來吉娜瞬間變得更有星味，不少網友都有讚無彈。

完妝的吉娜更靚。（影片截圖）

一起來看化秋妝的Step :