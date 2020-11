藝人陳法拉近年已經將重心轉移到美國發展,最近夥拍奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)及曉格蘭特(Hugh Grant),共同參演的HBO劇集《The Undoing》大受好評。另外,她亦將加盟Marvel超級英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),飾演重要角色,令不少粉絲相當期待。

陳法拉在美國發展。(falachenfala@IG)

接踵而來的工作令陳法拉忙到不可開交,所以她亦趁有時間就走遊玩散心。原本想在海灘同陽光玩遊戲的她,沒想到不聽天氣預告,一去到目的地天灰灰還下雨,令她慘變落湯雞:「trust the weather forecast- just trust it。不信天氣預告的下場。」眼見陳法拉素顏上陣,膚質好到不得了,還用一條毛巾包住自己,表情顯得有些無辜,整個畫面逗趣不少網友都讚她夠可愛。

去到沙灘就落雨。(falachenfala@IG)