馬志威做渣男爆紅微博粉絲急增　三大視后做奸角入屋站穩內地市場

香港藝人想要在內地闖出一番事業的確不易，除了要有實力之外更多的是靠運氣。就好似藝人馬志威今年因參演內地劇《三十而已》爆紅，雖然在劇中他飾演渣男令人神憎鬼厭，可是卻為他打開了內地市場，因此工作接踵而來。其實除了他之外，有多位藝人都是因為出演不討好的角色而走紅，角色更令內地觀眾印象深刻，有一位更是被憎恨到現在人氣依舊 ，收入益增成為「樓后」添。

馬志威因為《三十而已》爆紅。（《三十而已》微博圖片）

現年35歲的馬志威出道8年，演藝事業一直平平沒有代表作，直到今年參演內地劇《三十而已》而打開內地市場。在劇中飾演梁正賢的他是一位渣男，在劇中一腳踏兩船，所做出的行勁令人非常討厭，不過正因為如此令他討論度提升，身為新一代渣男代表。

雖然角色設定不討好，但為他演藝事業帶來了更多機會。就好似獲邀上綜藝節目《演員請就位》第二季當助演嘉賓，最近又獲邀出席時尚品牌活動，同人氣男星鹿晗﹑賴冠霖﹑張若昀等同場，整個 level升級不少。而且微博粉絲一直持續上升，目前有204萬人追逐，人氣高過許多TVB花旦，就好似高海寧（135萬）﹑黃翠如（123萬）等，相當厲害。

日前受邀出席時尚品牌活動。（馬志威微博圖片）

+ 4 + 4 + 4

蔡少芬在2000年起漸漸將重心轉移內地，頂着視后光環的她沒有因此有多吃香，所主演的劇集亦沒有大受歡迎。直到2011年她出演清宮劇《後宮甄嬛傳》，雖然不是第一女主角但演技出色令她受關注。在劇中出演皇后的她人前裝好人暗裡奸詐得很，不斷設法陷害其他妃賓，令觀眾看到牙癢癢。

爆紅的她因此身價暴漲不少，有傳她單集片酬已經高達40萬人民幣，商演片酬則傳是50萬人民幣起跳。近年更成為各綜藝節目招手的大熱門藝人，包括《偶像來了》﹑《妻子的浪漫旅行》﹑《偶像來了》﹑《我最愛的女人們》等。雖然劇集播畢多年，但她在劇中的一句對白：「臣妾做不到呀！」更成為流行句，觀眾似乎被她演技折服，反而不會討厭她。

蔡少芬因為《後宮甄嬛傳》爆紅。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

+ 4 + 4 + 4

而另一視后胡杏兒亦因為奸角打開內地市場，不過人氣延續性則不高。在2015年的時候她決定向外闖，幸運地在2017年參演內地劇集《那年花開月正圓》，雖然不是第一女主角，但女配角胡詠梅一角令她受關注。事關在劇中因嫉妒生恨的她一直設局陷害他人，特別是女主角孫儷，還親手殺了大好人何潤東，種種心理變態的行為令人恨之入骨。

不過隨着劇集播畢胡杏兒的人氣亦下跌不少，雖然如此但胡詠梅已經是她於內地的代表作。在沒有作品超越《那年花開月正圓》之際，胡杏兒今年則注重上綜藝節目，在《演員請就位》第二季中展現出色演技，令她話題度有上升趨勢。

胡杏兒因出演奸角打開內地市場。（《那年花開月正圓》微博圖片）

+ 3 + 3 + 3

除了蔡少芬﹑胡杏兒之外，視后佘詩曼都是因為奸角而打入內地市場。在2018年的時候她參演劇集《延禧攻略》出演嫻妃一角，沒想到一播出即大受歡迎。在劇中她為了爭奪權力而不斷害人，人前裝好背後暗使許多壞主意，使壞的演技非常出色，令她演藝事業更上一層樓。

因為《延禧攻略》令她身價暴漲，廣告﹑戲約﹑業配接踵而來，有傳一則業配是20萬港幣，目前傳出身家有破1億港幣。即使劇集已經播畢兩年，但嫻妃的人氣依然不減，觀眾只着重她的好演技，沒有因為奸角而對她怒罵。現正主演的劇集《燕雲台》熱播，又令她再次走紅。

《延禧攻略》令佘詩曼再次走紅。（《延禧攻略》微博圖片）

+ 4 + 4 + 4

除了他們之外現年37歲的李彩華則在2011年出演劇集《回家的誘惑》爆紅，因此打入內地市場。在劇中出演小三申艾莉的她處心積慮搶好姐妹的老公，種種行為令觀眾看到非法討厭。當時網上對她一片謾罵，不過因為如此證明她的角色入屋，即使事隔多年之後申艾莉一角依然是她的標籤，直到現在依然有觀眾指責她。

李彩華因為小三角色在內地走紅。（網上圖片）

當時劇集爆紅收視口碑都非常好，更撼贏同年在內地播出的韓劇《大長今》﹑楊冪的《宫》等，成為年度收視冠軍。更成為湖南衛視至今收視排第二最高的劇集，而第一則是《還珠格格》。而《回家的誘惑》更厲害到2000年以來中國收視最高的劇集，不過該成績在2017年被《人民的名義》打破。

李彩華因為劇集爆紅，因此傳出身價暴漲每集內地劇已經達30萬人民幣，還有報導指她手持12個物業 ，磚頭遍布澳洲、英國﹑泰國﹑香港等地，已經是小富婆一名。其實李彩華至今熱度不退，好大原因因為她身上有申艾莉的標籤，這個影響比起其他港星厲害，畢竟時裝劇貼近生活。

李彩華的小三角色至今仍令人難以忘記。（網上圖片）