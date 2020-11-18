【上線吧華彩少年】楊冪甄子丹任導師　央視選秀海選先筆試！

時下選秀節目已成為各大網絡平台的重點綜藝，《創造營》、《青春有你》、《這！就是街舞》、《中國新說唱》等等，都引起不少熱話，連央視都按捺不住，一改嚴肅態度，在9月宣布舉辦偶像選秀節目《上線吧！華彩少年》，楊冪、甄子丹等擔任節目華彩上線官，易烊千璽任「少年榜樣」。

雖然分了一杯羹，但央視的選秀模式都要與眾不同，且不論唱跳才藝先，第一個考驗就是筆試！最近，節目曝光了首批選手參加文化課考試的片段，由主持人尼格買提同易烊千璽監考，令一班網友不禁感歎：「不愧是央視，選秀節目都搞得清新脫俗，不過偶像這個行業確實該要求高點」。對於大家的熱議，節目製片人也有就此作出解釋：「所謂的文化課考試其實不叫考試，這些少年不僅僅有唱跳方面的才藝，（我）還想知道他們在思想、內涵方面，對傳統文化、歷史和新時代國家的發展了解有多少。」而千璽在談及「華彩少年」需要具備的品質時也表示：「首先是人的品質得好，然後是實力，把自己最大的魅力、最強的實力展現給大家看，不留遺憾。」

尼格買提同易烊千璽。（微博@春晚）

顯而易見，央視的選人標準可謂非常嚴格，因此選手們的實力也非常強勁，就首批曝光的34位參賽者來看，不乏國內外各大知名音樂院校以及重點大學學生，單是學歷背景已經相當優越。而當中也有曾經參加過其他選秀節目的選手，包括《聲入人心》的黃子弘凡同方書劍，前者就讀於美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），後者則是上海音樂學院音樂劇專業學生，同時也是一位音樂劇演員，雖然只有22歲，但演出經驗豐富。而女生方面，有參加過《青春有你2》的馬來西亞人黃欣苑，舞蹈實力不俗；還有《創造營2020》的拉娜，來自俄羅斯，曾在韓國發展經女團出道，不過她的中文不太流利，能否成功突圍尚是未知數。

目前節目已初步錄製完成，第一集將於本周日（22日）正式播出。據悉，《上線吧！華彩少年》最終將決出4位優秀少年榜樣，享有央視總台的所有資源，甚至可以直接登上2021年春晚舞台。