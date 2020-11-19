【塵緣】Angelababy時隔4年再拍古裝　班底不俗同馬天宇難突圍？

Angelababy（楊穎）的外貌與演技一直備受爭議，尤其是2017年播出的古裝劇《孤芳不自賞》，當中瞪眼式表演、摳圖等問題遭到全網詬病，甚至成為她演藝事業的「污點」，在這之後她便再無接拍過古裝，每年只推出一套現代劇，而在前不久播完的網劇《摩天大樓》中，她的表現為演技挽回了一點口碑。

Baby在《孤芳不自賞》中的古裝造型還是不錯的。（劇照）

時隔4年，Baby終於回歸古裝劇，同內地男星馬天宇合作仙俠劇《塵緣》，該劇改編自煙雨江南同名小說，由口碑收視雙收的耽改劇《陳情令》導演鄭偉文執導，美指李昌顯曾負責《香蜜沉沉燼如霜》、《花千骨》等大熱劇集，而造型師茹美琪更是金雞獎最佳服裝設計得獎者，代表作《知否知否應是綠肥紅瘦》、《瑯铘榜》等，就幕後班底而言，實力非常強勁。除此之外，《塵緣》本身擁有大批書粉，算是有人氣基礎。

馬天宇今年34歲，2006年通過選秀出道。（微博@馬天宇工作室）

然而，儘管Baby在《摩天大樓》中的「鍾美寶」一角演技有所進步，網友仍然有些擔心她在古裝劇中的表現，不過造型應該會很美。而馬天宇的演技雖算不上差，但也不出彩，且無論樣貌、身高等都不是很拔尖，能否撐起這樣一套作品的男主角，尚是未知數。