燕雲台| 佘詩曼喪父喪子再喪夫　觀眾不捨譚凱：最愛胡輦的人走了

由唐嫣、竇驍、佘詩曼等主演的古裝劇《燕雲台》已播出過半，在蕭思溫（劉奕君 飾）死後，蕭家三姊妹的命運也逐漸改變，阿佘扮演的大姐蕭胡輦終於得以同夫君罨撒葛（譚凱 飾）相聚；盧杉做的烏骨里也有子萬事足；唐嫣飾演的蕭燕燕已登上后位，開始掌政。

唐嫣已經稱后執政。（微博@電視劇燕雲台）

在日前的劇情中，譚凱起兵造反，不料唐嫣等人早有準備，導致他深負重傷，不顧對方的追兵，仍執意要回去找心愛的阿佘，用盡氣力吐露一番肺腑之言，將自己的兵權交予阿佘，更叮囑其「皇權面前無親情」，讓阿佘一定要保護好自己，最後死在了她的懷中。而阿佘的喊戲再一次將觀眾的情感帶入，從紅了眼眶，到緒滿淚水，再到簌簌掉淚，循序漸進，感染力十足：

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對於譚凱的離別，網友們都大感不捨，紛紛留言到：「最愛胡輦的人走了」、「世上再無人叫她『小胡輦』了」、「看太平王下線給我哭沒了」、「甜起來是真的甜 虐是真的虐」等，現在阿佘在劇中是喪父喪子再喪夫，連她自己都發微博感嘆「孤寡孤寡孤寡……」相當悲慘，令人心痛。

阿佘在劇中與譚凱甜蜜的時光相當短暫。（微博@電視劇燕雲台）

有追看劇集的網友都知道，譚凱飾演的太平王罨撒葛是一個有勇有謀，心狠手辣、霸氣十足的人，而他唯一的心慈與柔情，都只給了阿佘一人。活著的時候盡力守護，死了也想著護其日後周全，在兩次生命受到威脅、自顧不暇的時候，譚凱都堅持要去接阿佘，對阿佘的愛令人動容。

回顧之前兩人的戲份，的確是非常甜蜜，雖然譚凱是用了一些計謀才娶到阿佘，但不可否認的是，他對阿佘百般呵護、千般寵愛，同時也很尊重對方，因此網友直呼「嫁人當嫁太平王」。

點擊下圖回顧譚凱寵溺阿佘片段：

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當然，譚凱的野心也驅使他做了很多壞事，包括故意製造矛盾，令阿佘爹爹劉奕君慘被殺害；謀害唐嫣的兒子，即小皇子；背棄了不傷害阿佘家人的承諾等等，也因此釀成了兩人陰陽相隔的悲慘結局。