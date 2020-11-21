台灣鄉土劇踩界玩女女吻　賴慧如遭「出力索吻」被讚：厚實又柔軟

台灣藝人賴慧如在鄉土劇《多情城市》中，演活「白目舅媽」江慧君，逗趣演出深受觀眾喜歡，日前播出她與飾演「文真」的張家瑋意外「女女吻」，收視更開出紅盤。賴慧如笑言，拍戲以來，一直期待能獻出螢幕初吻，沒想到獻出「第一次」的對象竟是張家瑋，讓她大呼：「幻想破滅了啦。」

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賴慧如在《多情城市》中飾演張家瑋的舅媽，劇情安排張家瑋嘟嘴向黃文星索吻，卻被黃一步閃開，直接吻上開門進來的賴慧如，促成女女意外之吻，雖是劇情設定，賴慧如笑說，因為張家瑋太緊張，拍攝前找她練習好幾次，沒想到正式拍攝時，對方卻親得太用力，讓她差點忍不住笑出來，險些鬧NG，張家瑋也笑稱還好一次就OK，否則吻太多次就無法呈現意外之吻的驚嚇感。

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「女女吻」橋段播出後獲好評，甚至有觀眾留言讚「其實文真、舅媽才是天生一對」，正好拍攝當天是張家瑋生日，劇組嗑蛋糕慶生，嘴巴甜甜的，她還讚賴慧如：「好厚實又柔軟的唇啊！」

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