【多圖】台女星張家瑋睡過1年醫院梳化　豪放大膽上綜藝只為還債

台灣綜藝節目一向尺度大膽，每逢玩遊戲時例必有水著女星，大派福利，而不時在《綜藝3國智》及《國光幫幫忙》亮相的張家瑋，因為誇張身材及瞓身博盡的演出，被網民封為「台版娜美」。不過原來張家瑋有個悲慘童年，更曾住了1年醫院，性感演出也是有逼不得已的苦衷，下文為大家娓娓道來。

張家瑋身材惹火，不時Po相大派福利。（張家瑋IG圖片）

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張家瑋上綜藝節目的畫面，經常被網民截圖瘋傳，皆因她不但有「愛美神」級數身材，而且又不時以水著上陣拍攝綜藝節目，令網民大讚她專業認真，很喜歡她的演出。近日張家瑋再次成為網民焦點，她上《綜藝3國智》時，以紅色比堅尼玩遊戲，其中一個環節要在手臂綁上水瓶，再彎低身裝水傳送給另一位隊員，如此畫面當然十分香艷，提升收視率，但也有衛道之士指她賣弄性感，不敢苟同她的演出。

張家瑋上《綜藝3國智》時，穿上紅色比堅尼玩遊戲。（Youtube影片截圖）

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張家瑋的母親跟女兒十足餅印，可惜張母已於2015年病逝。（張家瑋IG圖片）

在幕前帶給觀眾歡樂的張家瑋，其實有個悲慘童年，1歲時父親因為有小三，跟她母親離婚，自此張家瑋跟著母親生活，在夜市擺攤維生，亦因為母親捱得太辛苦，在張家瑋12歲的時候，母親患上蜂窩性組織炎而要截肢，但當張家瑋想回家時，才知道因欠債而寓所被查封，張家瑋只得陪著母親，睡在醫院沙發足足1年，13歲開始打散工成為家庭經濟支柱，欠債加上母親醫藥費，她開始了打工還債的歲月。直至2009年她參加比堅尼比賽獲得冠軍，翌年出道生活才開始改善，更在台劇《嫁妝》的演出為人熟悉，可惜此時她的媽媽卻猝逝，每次提起這段經歷，張家瑋也會眼濕濕，性感豪放背後，也有不堪回首的過去。