【萬千星輝▪紅地氈】朱晨麗蔡思貝造型失手　龔嘉欣全紅色超搶Fo

一年一度的萬千星輝賀台慶於昨日（19日）落下帷幕，過百藝員齊齊出席，而最受大眾矚目的焦點之一，當然少不了紅地氈，今年的衫總體來講靚過去年，但依然有造型師的「失手之作」。

攝影：陳順禎、葉志明、吳子生

其實有幾位之前在紅地氈上表現不錯的藝人，今年的禮服卻比較一般，好似王君馨（Grace）、朱晨麗（Rebecca）、陳曉華等。

令人可惜的是，身材高䠷的幾位女藝人，在今次紅地氈上的造型都並不出彩：

今年出爐的港姐三甲首次亮相台慶紅地氈，無奈全員演繹了一場「時裝災難」，清一色選擇了高飽和度的玫紅、橙色、蔚藍色禮服，由設計到顏色，只可以用一個詞「土氣」形容，類似着裝的，還有2017年的落選港姐伍樂怡。其實她同謝嘉怡的皮膚都稍微偏黑，選擇這樣高飽和度的顏色會顯得黑中帶黃。

當然，還有一班身經百戰的女藝員也未能避免「時裝災難」：

不過，今次江嘉敏終於一雪前恥，身穿Woná黑色薄紗拼接Tube Dress，雖然不是最出彩，但都算不錯。

江嘉敏今次發揮穩定。

除此之外，還有一班藝人的裝束簡潔又不失亮點，演繹經典，設計與剪裁乾淨利落，時髦感十足：

+ 5 + 5 + 5

最後，一定要提的就是Liza姐，身穿GUCCI 2020早冬系列紫色長裙，中國傳統旗袍改良，全身bling bling，華麗又復古。