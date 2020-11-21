新加坡女歌手潘嘉麗在台大婚零親友出席　數度感到寂寞落淚

37歲新加坡女歌手潘嘉麗與音樂製作人老公游政豪昨晚（20日）於台灣晶華酒店舉辦婚宴，席開45桌，光是伴郎伴娘就高達5對；婚宴前新人特別接受平面媒體訪問，潘嘉麗身兼新娘與婚顧，連幫工作人員訂便當的小事都承包，婚前一晚操到只睡1小時，沒想到下巴冒2顆大痘，讓她超崩潰，自嘲：「就像吃飯沒把飯擦掉。」

考量防疫隔離期，潘嘉麗的家人與好友都在新加坡無法前來，讓她難免感到寂寞；昨天中午新郎迎娶時，她在房間內直播看新郎與伴郎被整，看老公疊羅漢在最上方如念Rap般說完「愛妻十大守則」，她直呼：「怎麼這麼慢、可以快點嗎？如果是節目應該不好看。」原本以為看到老公的第一刻會覺得浪漫想哭，沒想到卻是笑場連連，倒是伴娘代替父母幫她蓋白紗時，還是讓她忍不住哭了，「我的寂寞是整個婚禮沒有我的家人，除了嫁給他（老公）以後的家人」，但也表示待沒有隔離防疫規定後，會再回新加坡補辦親友場。

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潘嘉麗自6月開始籌備婚禮，除了自己擔任婚顧，也要同時軋戲 《女力報到》，她無奈沒想到會這麼忙，自嘲「我就是假𠢕（台語：假會）。」但也巧妙將新加坡的影子置入婚禮，包括伴娘服頭飾鞋子都是找新加坡設計師設計、dessert bar有綠蛋糕、捧花為新加坡國花蘭花等，晚間也將帶領全場賓客作新加坡式敬酒「飲勝」，將飲拉長音、最後勝時喝掉，拉愈長代表新人婚姻長長久久，打造「台新」風格的喜宴。

談到作於婚顧的辛酸，她談到某次帶著禮服要去婚紗店試穿修改，手拿著大包小包在雨中走了20分鐘，當下真的讓她欲哭無淚，但事後想起覺得很有成就感；許多新人很常在籌備期會有爭吵，游政豪說：「我很想幫忙，但男生不要幫倒忙就好。」還是全權交由老婆打理，潘嘉麗也得意表示：「我問過婚顧我要做的事情，光是婚顧就要付30萬以上，我當婚顧剛好省下這些錢。」

潘嘉麗將在婚宴上換5套，老公游政豪則應老婆要求換4套，打趣：「我們今天有2個新娘。」因潘嘉麗妻管嚴，表示婚宴後有許多事情得打理，所以老公不能喝酒，只能靠伴郎團幫擋酒；談到2人的持愛撇步（秘訣），游政豪透露「語言障礙減少不必要的爭吵」，因潘嘉麗每次吵架都會說英文或說很快，老公就會耐心翻譯，最後氣氛反而變得好笑與浪漫，潘嘉麗被問到老公婚後有沒有變化？她說：「沒轉變、還是一樣，沒有蜜月期這件事。」惹得老公乾笑說：「乾笑是因為聽不出來褒、還是貶。」

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