【燕雲台】佘詩曼睇中爆肌盛一倫　草原演含情戲嬌嗔超出色

內地熱播劇《燕雲台》大受歡迎，再次令佘詩曼人氣急升。繼早前在劇中「喊戲」演得出色，獲網友盛讚是「瓊瑤式落淚」範本後，在最新集數中她迷上了壯碩小鮮肉，含情脈脈的模樣同樣出色。被網友嘲諷「能遇見如此帥氣的男人，沒有人是不會心動的」，非常好笑。

佘詩曼的演技非常了得。（《燕雲台》微博圖片）

佘詩曼飾演的蕭胡輦確有歷史原型存在，在她丈夫罨撒葛（譚凱飾）死了之後，她就手持丈夫的軍隊鎮守北疆，為國家守護北邊的安寧。沒想到在此時候她竟遇上了一位心儀對象撻覽阿缽（盛一倫飾），他只是一位身份低賤的馬奴而已。在劇中這一段故事亦完完整整上演，佘詩曼詮釋的一見鍾情特別好。

在歷史上撻覽阿缽被形容「姿貌甚美」，而盛一倫在這方面完全符合。然而在歷史上雖然沒有過多形容撻覽阿缽的身材，不過身為番奴的他體型應該不差，在這方面盛一倫亦同樣吻合，熱愛健身的他練就了一身肌肉，男人味十足演起番奴特別有代入感。

盛一倫的外型非常符合撻覽阿缽。（影片截圖）

現實中的盛一倫是健身愛好者。（盛一倫微博圖片）

眼見如此美男子出現眼前，佘詩曼當然甚為傾心。看見盛一倫Man爆騎馬，佘詩曼率先呈現一個微笑狀態，以表有些小喜歡的感覺，再來見到盛一倫在比賽中贏了冠軍，佘詩曼的狀態又多了變化，顯得非常滿意，還嘟了一下嘴，而且她的眼神全程離不開盛一倫，最後盛一倫講的一番說話更擊中佘詩曼的心：「你從我身旁經過便帶走了我的心。」甜言蜜語的攻勢令佘詩曼已經動心。

佘詩曼含情脈脈的表演非常出色。（影片截圖）

演繹一場含情脈脈的戲份，佘詩曼就已經有三個變化，確實演技了得難怪多次被盛讚。而有不少網友都覺得撻覽阿缽這個角色選得太好，好難會有人不動心，更留言指：「好帥，我也要造反了」非常好笑。其實在歷史上胡輦就是為了撻覽阿缽而同妹妹蕭燕燕反目成仇，最後更為了他而造反，失敗後妹妹並沒有殺死她，而將她幽禁直到第二年被賜死。

佘詩曼為了盛一倫而同唐嫣反目成仇。（《燕雲台》微博圖片）