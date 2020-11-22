金馬獎｜小鬼獲「三金」相繼追思惹哭觀眾：果然是全能藝人

台灣已故男星黃鴻升（小鬼）在歌影視都有好成績，在大眾心目中是一名全能的歌手、主持及演員，他的突然離世至今仍然令人感到相當婉惜。在昨晚（21日）舉行的台灣電影界盛事《第57屆金馬獎》中，播放已逝影壇人士回顧影片時，小鬼以其主演的《角頭》片段特別現身，他的經理人及好友KID、坤達等人紛紛影下這一幕表達對他的思念，大讚他是大家心中的影帝。

黃鴻升（小鬼）在昨晚（21日）舉行的台灣電影界盛事《第57屆金馬獎》中，以其主演的《角頭》片段特別現身，令人不禁鼻頭一酸。（Instagram：@ipig31）

小鬼初出道時希望能以歌手或演員身份闖一番事業，但卻因為拍綜藝節目成為一名「綜藝咖」。直到他於2015年主演電影《角頭》，飾演性格重情重義、敢作敢為、信實可靠的古惑仔大獲好評兼票房大收，成為大眾眼中真正的演員。在昨晚《金馬獎》的回顧片段中，主辦單位亦特意用他在電影中的片段，寫着「演員 黃鴻升」五個字來紀念這位好演員。

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事實上，除了《金馬獎》之外，今年台灣的另外兩個年度盛事《金鐘獎》和《金曲獎》都有特別播放小鬼的片段，回顧他多年來在節目主持、劇集和樂壇的努力和貢獻。如今連《金馬獎》都能見到小鬼的身影，網民紛紛慨歎留言為他感到驕傲：「果然是全能藝人，三金都追思鬼哥」、「三金都有追思，了不起！」、「真的很感動」、「全能藝人活在大家的心裏」。

小鬼生前兩度獲提名《金鐘獎》主持人獎，今年《金鐘獎》頒獎典禮上都有播放他的追思片段。（網上圖片）

《金曲獎》稱小鬼做歌手、演員及主持人，肯定他於歌影視的貢獻。（網上圖片）

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