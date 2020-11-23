幸福三重奏｜唔想奚夢瑤着貼身褲？　何猷君呷醋︰屁股顯得太明顯

賭王四房兒子何猷君去年跟內地模特兒奚夢瑤結婚，同年奚夢瑤誕下兒子何廣燊。他們婚後照參加內地真人騷《幸福三重奏》第三季，在最新一集節目中，夫婦的對話和互動引起了網民關注。

夫妻二人最近一起參加真人騷節目《幸福三重奏》。（《幸福三重奏》微博圖片）

節目中，奚夢瑤正在換衣服準備出門，何猷君見到她的裝束卻有微言，跟太太說︰「寶貝，你這個褲子是不是屁股顯得有點太明顯了？」奚夢瑤立即問︰「很大嗎？」何猷君說︰「不是大不大，是……就是大家都很清晰可以看到你屁股的Shape（形狀）。」「這不是本來就這樣的？哪條褲子看不到？」何猷君不服輸的說︰「你看到我屁股的形狀嗎？」奚夢瑤搗蛋的看看他的屁股，何猷君又表示在街上沒有看見有人這樣穿，最後太太還是乖乖的換了造型。雖然有可能是節目效果，不過還是有網民覺得何猷君「呷醋」了，但也有人覺得身為超模的奚夢瑤穿不同類型的衣服就是很正常。

點擊下圖看看他們的搞笑互動和照片︰

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