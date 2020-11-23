家居．築則｜600呎屋5人住工人姐姐睡床勁窄　仲似足坐監咁？

無綫財經台節目《家居．築則》上集介紹一間600多呎的單位，屋內有三房兩廁，是一家四口和家庭傭工住的地方，為了顧及工人的私隱和空間，設計師有一個特別的概念加入這間屋！

單位以自然色系為主。（《家居．築則》電視截圖）

單位有三房，父母一間，女兒和兒子各有一間房，不過家裏還有家庭傭工，為了營造四房效果，設計師在囡囡的房間做了「房中房」的設計，確保工人和女兒也有私人空間和收納地方。要到囡囡房，先要打開一道大門，左手邊就是通往工人睡床的梯，再打開一道門，才是女兒的空間。而工人姐姐的床邊有百葉拉門，可以隨時打開，望落去就是女兒的睡床和書枱，那她豈不是長期會有被監視的感覺？而姐姐的睡床相當窄，加上百葉門也甚有「坐監」Feel。

廚房設計好有新意。（《家居．築則》電視截圖）

為了容納到設計，設計師把女兒的房間擴大了，又縮細主人房和囝囝房，不過屋主就不想縮小客廳，事關廳是他們一家人長時間會逗留的地方。主人房方面，設計師預留了充足的儲物空間給屋主，有地台、油壓床和兩組大衣櫃，又有窗台櫃。大廳方面，設計以自然色系為主，有大量木色元素，設計師在電視機牆用了灰色藝術漆，配合全屋暖色色調。大門位有一組櫃，高櫃好像跟旁邊走廊的拱門連接一樣， 有連貫性。而半開放式的廚房也非常特別，除了削去了角位， 令單位視覺更開揚外，也用了玻璃間隔，原來因為女屋主希望間隔既可阻擋油煙，又可以在煮飯時留意小朋友動向，充份顯出設計的心思。

點擊下圖逐格睇成個單位同埋「房中房」設計！！

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