台瑜伽第一美女神似張栢芝！墾丁海面0防護挑戰8層樓高空瑜伽玩命

有「瑜伽界張栢芝」稱號的台灣瑜伽女神Miya（夏米雅），日前挑戰在海上拍攝空中瑜伽的照片影片，共斥資180萬，在8層樓高的高度拍攝，過程無法架設安全網，超高難度讓3組攝影團隊打退堂鼓，就怕自己成為「殺人兇手」，不過作品完成後，畫面中除了呈現空瑜的超高難度，也展現了她的勇氣及對瑜伽的熱愛及堅持。

Miya的長相氣質在某些角度下的確與張栢芝神似，就連吳宗憲也讚她是瑜伽界第一美女：

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Miya 之前與父母到墾丁渡假時，被當地美麗的海景所吸引，於是她決定挑戰台灣目前還無人跳戰過的海上空中瑜伽，她提出想在墾丁海上拍攝一支空中瑜伽影片後，從設定拍攝內容到服 裝造型跟勘景，前後大概花了1年的時間，拍攝15支影片、後期剪接約半年。

剛開始找的3組攝影團隊均被拒，原因全都是「太可怕了！不想成為殺人兇手！」因為這次海上空瑜，高度達8層樓，海平面上均無法架設任何安全網， 下面就是深海礁岩，危險及難度均無法控制，因此直到第4組團隊簽下免責聲明後，才順利談成合作。

拍攝過程中，開大型拖吊車的司機將她吊到海上後，才開機5分鐘， 他竟又把她給吊了回來，原因是實在太玩命，後來經過多次溝通協調，並同意在下午落山風減弱後再進行，司機才願意繼續上工。她笑說拍攝的2小時有如1年，「口渴、尿急，又滿臉是鹽，還要裝優雅。」不過她最終仍克服艱困環境，順利完成拍攝。

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