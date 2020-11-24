賴冠霖乖乖仔形象破滅被影到食煙隨地吐痰　急認錯：絕不再犯

韓國限定男團Wanna One雖然已經解散，不過11位成員的一舉一動都廣受大家關注。其中來自台灣的19歲成員賴冠霖，已將重心轉移內地發展的他做得有聲有色，更因為三觀正確而被網友盛讚是新一代優秀青年的代表。可是近日卻人設崩塌，事關他被媒體影到在街邊食煙之餘還隨地吐痰，引來大批網友指責，認為他的行為舉止實在太不文明，勸他好好反醒一下。

賴冠霖在內地人氣好高。（賴冠霖微博圖片）

19歲的賴冠霖自出道以來被人印象是一位乖乖牌的男生，沒有想到他人前人後竟然兩個樣。近日，他就被內地媒體捕捉到深夜時份同友人去街，身穿藍色大外套的他手上持着一根煙就一邊行一邊食，見他吞雲吐霧姿勢熟練，似乎不是新手。當然他已經是成年人，網友對於他食煙這一回事都覺得問題不大，而最大問題是他竟然隨地吐痰，如此不衞生的行為令許多人最反感，特別現在是疫情時期，環境衞生是非常重要的一環。

賴冠霖被影到在街邊食煙還隨地吐痰，形象受損。（微博明星微博圖片）

所以有不少網友都在微博留言指責他，認為他實在太沒有素質，更何況作為一位公眾人物：「去掃街吧你」﹑「自己去義工勞動」等，而賴冠霖事後亦有在微博公開道歉：「很抱歉，我作為公眾人物沒能約束自己的行為，做了錯誤的示範。我會接受大家對我的批評，並引以為戒，絕不再犯。」

賴冠霖有在微博公開認錯。（賴冠霖微博圖片）

賴冠霖表示絕不再犯。（賴冠霖微博截圖）