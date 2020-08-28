李璨琛女兒元元愛挖鼻變「鼻屎女神」　專家教3招改善孩子壞習慣

受到疫情影響，很多爸爸媽媽都變得關心衛生，不過小朋友天生充滿好奇心，經常手多多亂碰商店或桌上的東西，甚至氣定神閒地挖鼻孔。李璨琛女兒李元元Lucy就多次在鏡頭前挖鼻孔，引起一眾網友表示「形象已崩壞，不過仍然係女神」。有心理學家指出，小朋友喜歡挖鼻玩口水，可能是小孩純粹想娛樂自己。

李璨琛女兒李元元Lucy是極受歡迎的星二代，現象搞怪又可愛的Lucy擁有超過17萬粉絲，幫忙管理Lucy Instagram的媽媽經常分享Lucy的可愛照片及短片給網民看。媽媽貼出數張Lucy 專心挖鼻孔的照片，還留言「鼻屎女神」，引來網民紛紛表示「係我見過最可愛既鼻屎」 、「優雅知性優哉游哉地撩鼻屎」 、「雖然形象已崩壞，但仍然係我嘅女神」等等。

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心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚(Yoyo Ng)表示，小朋友在公眾場合挖鼻屎、不斷玩口水等涉及衛生的行為也可能是小孩純粹想娛樂自己。對大人來說，挖鼻孔、吹口水波就是一個骯髒行為，對小孩來說卻樂趣無窮。轉個角度想想，用嘴唇便能吹出無限量的口水波，把手指伸進猶如聚寶盆般的鼻孔轉兩轉便能得到一粒鼻屎，就像遊戲般有趣。

Yoyo指,小朋友挖鼻孔可能是小孩純粹想娛樂自己。

除了覺得有趣，Yoyo指挖鼻屎、玩口水也是小孩探索的方法之一，就像在嬰兒時期用嘴巴四處咬東西一樣。當小孩稍為長大，有衛生概念後，便會逐漸停止。Yoyo建議家長可讓小孩知道這個行為應該在較為私人的地方（如：廁所）進行，而不是在餐廳、公共交通工具等公眾地方做，同時向他解釋原因。

要處理這行為，Yoyo有以下3個建議方法，同時提醒爸媽不要以成人的喜好或對錯準則來批評小孩，大人會認為這是不雅行為，小孩或許只是覺得鼻孔痕癢而挖一挖，如家長嚴厲地阻止或教訓，會讓小孩以為這是嚴重的錯，因而留下心理陰影。

另外，小孩「周身郁，無時停」的情況，撇除患有過度活躍症的可能性外，主要有三個原因，一時對萬物感到好奇，二是感到沉悶，三是如《狼來了》般希望以此來吸引大人的注意力。Yoyo認為或許小孩也記得爸媽的教導，但在好奇心驅使下，加上自制力不足，因而念頭一產生便立即行動。

小孩「周身郁，無時停」，主要希望吸引大人的注意力。

小孩缺乏耐性、需要不斷尋求刺激也是原因之一。對於大人來說，坐半小時車、從點菜至上菜間等待10分鐘是很平常的事，對小孩來說卻是一萬年那麼久，這一萬年間沒事可做，便惟有把周遭物品當成玩具。面對這情況，Yoyo有以下5個建議：

心澄輔導及顧問中心輔導心理學家吳加垚(Yoyo Ng)

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