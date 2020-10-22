台女星元元IG自爆「已結婚」　枕邊人竟是美女：我們今天登記了！

台灣女星元元（吳婕安）工作之餘常透過社群平台與網友互動，20日她在Instagram限時動態問答，竟自曝「已經結婚了」，並稱「不論有什麼缺點都要包容」。而有人問道：「是真的公證結婚嗎？」元元也大方回答「真的啊她都睡我旁邊，每天一起生活一起睡覺～。」

↓↓↓點圖看更多元元IG美照↓↓↓

+ 15 + 15 + 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

至於元元口中的「另一半」是誰？其實是閨密林莎。原來是網友先提問「真的有那個萬一個話，會跟林莎結婚嗎」，讓元元給出「進度超前」的肯定答案，她還表示與林莎沒吵過架，元元說剛開始會有磨合期，但朋友就是有不開心就說出來，「了解對方是一件門檻，過了的話你們就會是很好的朋友！」，她也直說「朋友就是一個伴～」

相關圖輯：元元超短裙錄影遭欺凌？被拉雙腿尾龍骨重摔落地 網民痛批冇人性（點圖放大↓↓↓）

+ 4 + 4 + 4

此外，元元與林莎去年就一起拍了婚紗，當時元元還笑稱「我們今天登記了，歡迎祝福我們」。

↓↓↓點圖看元元林莎婚紗照及更多林莎IG美照↓↓↓

+ 17 + 17 + 17

延伸閱讀：

GOT7崔榮宰涉校園暴力 JYP回應「部分不是事實」

主持暫停工收入銳減 熊熊曬肉坦言「人生很苦很難」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】