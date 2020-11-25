張寶兒優雅婚紗出自本地設計師　示範歐洲名門至愛簡約高貴風格

袁偉豪和張寶兒（Bowie）於昨日（24日）低調註冊結婚，張寶兒作為豪門千金，婚禮沒有鋪張奢華，只是簡單地分別穿了裙褂和婚紗。她所穿的長袖緞面，非常優雅高貴，盡顯豪門大器，不過這襲婚紗並非出自各大名牌，而是張寶兒找本地設計師度身設計訂造，只此一件。

張寶兒昨日穿上緞面婚紗，非常高貴優雅。（陳順禎攝）

近年不少女星結婚時都偏愛選擇穿上性感透視的以色列婚紗，不過皇室貴族新娘則鍾愛長袖緞面婚紗，早期的有瑪嘉烈公主（Princess Margaret）、戴安娜王妃、摩納哥王妃Grace Kelly等，近代的則有瑞典維多利亞女王儲（Victoria, Crown Princess of Sweden）、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）、澳洲超模Miranda Kerr、威廉與哈里王子的堂妹Princess Eugenie等。緞面婚紗氣質高貴而且大器簡約，因此深受豪門新娘歡迎。

張寶兒的婚紗與梅根馬克爾（Meghan Markle）嫁入英國皇室時所穿的婚紗氣質分相似。（視覺中國）

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張寶兒的貼身剪裁A-line緞面婚紗，突出修長身形，一字肩領提升氣質，腰側以下以喱士點綴，約隱約現低調性感，背後鏤空喱士有驚喜，配上一襲精緻透薄的拖地頭紗，不遮掩背後的性感，簡約的領口設計不會搶去鑽石項鍊的光芒，妝頭簡潔不累贅，各方面的細節都配合得恰到好處。雖然張寶兒未公布設計師身份，不過同樣喜歡大器簡約風格的新娘子不妨參考張寶兒，結婚時選擇一襲優雅的緞面婚紗。

婚紗的側面和後背充滿驚喜！（陳順禎攝）

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袁偉豪和張寶兒亦影了一輯中國風婚照，相當破格有特色。

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