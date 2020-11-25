使徒行者3︱蔡思貝洗底做實力派　被張振朗道出心底話即場爆喊

由林峯、苗僑偉、馬國明、黃智雯及蔡思貝主演無綫（TVB）台慶劇《使徒行者3》昨晚（24日）一集就講到蔡思貝被困火場，雖然被網民發現有很多犯駁位，譬如插USB竟會令伺服器爆炸和蔡思貝竟未有衝出門逃生反而選擇趴低等等，但這一幕戲正正是她與張振朗愛情萌芽的重要關鍵，皆因張振朗將會到火場勇救。

二人的愛情開始萌芽！（劇照）

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蔡思貝和張振朗由《踩過界》以角色會友，經歷演技蛻變，到今日《使徒行者3》扮演情侶，二人的關係亦愈來愈親密。早前二人接受myTV SUPER訪問時，張振朗就透露首次在《踩過界》與蔡思貝合作時，就發現對方是個缺乏信心的人：「思貝係一個好冇信心嘅人，喺觀眾角度成日覺得佢好似自信爆棚，其實唔係，係拍到《使徒行者3》大家先發現思貝轉變好大，演繹自信到……唔係叫自信係Charm（魅力）。嗰個Charm會令觀眾感覺到佢成熟咗好多、唔同咗好多，大個女好多，呢個係有經歷嘅人會見到。」此時，蔡思貝已眼濕濕並稱：「《踩過界》係我哋開竅嘅時候，我哋行嘅路有丁點相似，令我哋成為好拍檔。」

蔡思貝在劇中有不少性感場面！（電視截圖）

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的確，在蔡思貝憑《踩過界》趙正妹（癲姐）一角，打敗《同盟》胡定欣、《誇世代》李佳芯等勁敵，成功奪得「最受歡迎電視女角色」獎時，她曾講道：「選完港姐之後大家一路對我評價都唔係咁好，覺得我做咩嘢都唔好。嗰時到依家，好多人都唔係好鍾意我，甚至令到我自己都唔鍾意自己。」

蔡思貝又續說：「我初初覺得自己頂得住，後尾覺得自己真係好醜。直到監製搵我做醜角我就覺得好好喇，咁巧合有個醜角色俾我，我覺得very good，同我一樣咁醜。因為呢個角色，令我有返少少鍾意自己，亦令你哋鍾意返我自己多啲。我仲會喺TVB好多年，我會演好多戲證明自己，我會做出嚟俾大家睇！」

蔡思貝得到「最受歡迎電視女角色」（資料圖片）

她亦曾在《1圈圈 星光背後》訪問中，自認是「一pat屎」，更一度患上了燥鬱症。不過她近年亦成功洗底，表現愈來愈有進步的她蔡思貝更因而成功令網民對佢改觀！

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