【女神降臨】文佳煐神還原原著漫畫　徹底放下女神包袱扮醜女獲讚

改編自韓國超人氣同名網路漫畫的電視劇《女神降臨》將於下月9日正式開播，不少原著漫畫粉絲本來擔心女主角文佳煐會否無法放低包袱徹底扮醜女，不過劇組陸續公開多張精彩劇照及預告之後，文佳煐憑精湛的表現換來網民好評，未播出經已令人相當期待。

文佳煐演繹的「任朱靜」備受好評。（《女神降臨》劇照）

《女神降臨》的女主角「任朱靜」本來是一名醜女，透過強勁的化妝技術就搖身一變成為校園超級女神，而在公開的劇照和預告中，文佳煐不但不惜「素顏」露出滿佈暗瘡的敏感肌膚，更以戴黑色粗框眼鏡、all back馬尾老土形象示人，演出完美演繹漫畫中的任朱靜。

文佳煐不但不惜「素顏」露出滿佈暗瘡的敏感肌膚，更以戴黑色粗框眼鏡、all back馬尾老土形象示人，演出完美演繹漫畫中的任朱靜。（《女神降臨》劇照）

女主角「任朱靜」本來是一名醜女，敏感肌膚滿佈暗瘡。（網上圖片）

任朱靜（文佳煐飾）透過出色的整容級化妝技術成為一名超級女神。（《女神降臨》劇照）

《女神降臨》由文佳煐、車銀優及黃仁燁主演，劇情講述外貌普通的女學生任朱靜（文佳煐飾）透過出色的整容級化妝技術成為一名超級女神後，周旋於外型出眾但唯一知道她真面目的李修豪（車銀優飾），以及歡喜冤家韓書竣（黃仁燁飾）之間，展開一段三角戀的故事。

（《女神降臨》劇照）

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