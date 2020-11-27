鍾舒漫男友指陳潔玲向佢借祼體寫真　陳潔玲：女人睇鹹書黎做乜？

鍾舒漫今年8月曾開live表示做生意遇到呃錢藝人，當時已有不少網友叫她開名。

早前鍾舒漫開live表示做生意時遇到「呃錢行內人」，更損失了4萬元，不少網民當時都叫她要開名，想不到三個月後有新進展，今日(27日)就有報道指鍾舒漫男友林灝軒(Steve Lam),就跟傳媒表示，「呃錢行內人」原來是指前港姐陳潔玲（Christy），不過陳潔玲接受《香港01》訪問時就有另外一個版本，更不介意與對方對質，而該報道除了涉及錢財之外，更指陳潔玲曾經向鍾舒漫男友林灝軒提出拍寫真集，女方更問男方借祼體寫真!之後合作不成更騷擾男方家人。

陳潔玲捲入今次「呃錢女藝人」風波，但她表示不介意跟對方對質，更表示遲早跟對方在法庭相見，而她令觀眾最有印象，是曾經是港姐大熱，拍《愛回家》時，因經常性感演出而令入屋。

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陳潔玲對這個指控非常激動，她說：「沒有!傻的嗎?女人睇鹹書黎做乜?(佢有冇提出過出寫真？同埋借鹹書？)兩樣都冇!Steve Lam 之前拍野俾人投訴過性騷擾，可能佢撈亂咗，就話我投訴佢性騷擾，但我想澄清，我沒有投訴過佢性騷擾哦，只是覺得原來佢背後太多複雜糾紛，覺得好煩所以不想和他再合作落去姐，(有冇曾經騷擾過Steve 家人?)請問佢可唔可以實質地講咗我幾時同埋騷擾咗佢邊個屋企人？因為我連佢有咩屋企人都唔知道，就連佢同鍾舒漫拍拖都係鍾舒漫妹妹走來同我講我先知，我印象中佢有提及過之前去非洲拍攝俾人投訴過性騷擾，可能佢撈亂咗，覺得合作唔到所以唔再合作姐，又唔使講到性騷擾咁誇張嘅，或者佢成日俾人咁樣唱，乜嘢都入晒我數掛?」

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