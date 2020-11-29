【燕雲台】佘詩曼為自己活一次便萬劫不復　其實最愛都係譚凱？

佘詩曼有份參演的古裝劇《燕雲台》日前正式結局，最可憐的人，一定非阿佘扮演的蕭家大小姐蕭胡輦莫屬，前期一直在付出，儘管遭遇諸多不幸，但仍然堅強地維繫姊妹情，到最後想為自己活一次，卻因謀反遭到囚禁，就如她最後所講：「我一生顧全大局，只有一次放縱自己，就萬劫不復。」實在令人唏噓。

雖然劇中的阿佘是因為馬奴撻覽阿鉢（盛一倫飾）而起兵造反，但種種跡象看來，她的最愛可能都是太平王罨撒葛（譚凱飾）。初次見面時，盛一倫的一句「小胡輦」勾起了阿佘對譚凱的回憶，似乎也同時喚醒了她對譚凱的愛，正因如此，她才對這個人有了興趣，才有了進一步發展，她將未來得及給譚凱的愛，彌補在了馬奴身上。

盛一倫一見到阿佘就叫她小胡輦，因為看她受驚的樣子似是一個小女孩，阿佘也因這個稱呼，對盛一倫頗有興趣。（視頻截圖）

譚凱一直以來都稱呼阿佘為小胡輦。（視頻截圖）

當初為救二妹烏骨里（盧杉飾）的阿佘，被迫嫁給譚凱，雖內心對其有幾分好感，但更多的是為了蕭家，且她明白對方對她的好，絕對不會吃虧，就如阿佘對父親蕭思溫（劉奕君飾）所講：「我雖不喜歡他，但也不討厭他，更何況他對我有幾分情誼。」而婚後，譚凱對她極為寵愛，千依百順，將最好的一切都給予阿佘，漸漸地，阿佘也愛上了譚凱，兩人確實度過了一段幸福的時光。

譚凱確實為了權斗有些不擇手段，甚至設計害死阿佘的父親，但他對阿佘確實很好。（微博@電視劇燕雲台）

只是好景不長，譚凱爭奪皇位失敗，阿佘從此失去了最愛她的人，壓抑住自己的痛徹心扉，帶著譚凱留給她的國阿輦斡魯朵前往北境，遠離朝堂，平復心情。當阿佘再度回到上京，被盧杉告知譚凱是被唐嫣殺死時，心態徹底崩潰，內心不多不少對其有怨恨，而她還是選擇返回北境，內心深處依然有這個妹妹的一席之位。

阿佘對唐嫣始終有一份姊妹情誼。（微博@電視劇燕雲台）

阿佘多年來鎮守邊疆，早已是一方霸主，在遇到盛一倫之後，終於再次感受到被人呵護的滋味，看到了對方自由自在，無拘無束的生活，令她也想為自己活一次。

阿佘在遇到盛一倫之後，終於想為自己活一次。（視頻截圖）

然而，就如譚凱死前叮囑阿佘「皇權面前無親情」一樣，唐嫣在韓德讓（竇驍飾）及眾大臣的說服下，想要收回阿佘手中的兵權，這是譚凱留給她的唯一念想，也陪伴她多年，所以她並不願交出，想繼續留守北境。不料盛一倫刺殺了主上，令眾人以為是阿佘想造反，竇驍便命追兵追趕阿佘，而阿佘也集齊國阿輦兵馬迎戰，最後盛一倫為救阿佘，被殺身亡，阿佘最終被唐嫣囚禁於懐州。雖然盛一倫魯莽妄為，但不得不講，只有他一個人的心，是向著阿佘。

如果阿佘當初為譚凱這樣做，或者結局大不同。（微博@電視劇燕雲台）

多年後，竇驍前往探望阿佘，她終於道出了真實的自己，當時為了唐嫣幸福，寧願代其入宮做皇后，但多年後回想，其實並非如此：