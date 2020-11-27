燕雲台｜三姐妹決裂佘詩曼傷心爆喊　冇配音真實喊聲慘到入心入肺

內地熱播劇《燕雲台》大受歡迎掀起追劇潮，其中主演之一的佘詩曼演技屢獲讚賞，讓她人氣再次急升演藝事業亦再闖高峰。近日在結局篇一場三姐妹爭吵的戲份中，佘詩曼同盧杉的演技大爆發非常精彩，引來不少網友討論。

未知是否有見爭吵戲太受歡迎，劇組方面就釋出了花絮片段，即使導演喊停之後，佘詩曼的情緒仍然非常飽滿，全情投入人物角色中，難怪演技屢次獲讚。另外，佘詩曼被幽禁時揮劍的畫面非常精彩，瞬間有一種周芷若的Feel，亦難得再讓大家見到她的打戲。

佘詩曼因為《燕雲台》再走紅。（《燕雲台》微博圖片）

隨著劇情的發展二姐蕭烏骨里（盧杉飾）終於忍不住要毒殺妹妹蕭燕燕（唐嫣飾）。事件被揭發之後盧杉就一口氣數唐嫣不是，最後更飲下毒酒自殺，此時身為大姐的蕭胡輦（佘詩曼飾）眼見妹妹們自相殘殺非常傷心，跪下扶起即將要死的盧杉時「瓊瑤式落淚」再現，到妹妹斷氣時更揚聲痛哭眼淚俱下，將痛徹心扉的感覺演得淋漓盡致。

三姐妹決裂的戲份非常精彩。（《燕雲台》微博圖片）

佘詩曼喊到如此淒慘，其實背後拍攝時她更加喊到令人心痛。因為在拍攝時她是用自己真實的聲音去演繹，情感真實地在她身上自然流露，喊出哀傷感﹑撕裂感，這一點在正片播出時配音完全演繹不出真實感覺。而當導演喊停之後，佘詩曼的眼淚仍然非常飽滿，更立即在身上掏出東西止淚，情緒非常到位。

拍攝時真聲出演喊到痛徹心扉啊。（影片截圖）

如此投入人物角色，正如她在接受訪問時講道她同角色是一體的：「每一次去演一個角色的時候，其實我也會想是我演她還是她演我，我已經分不清楚了。因為有時候我是從自己就心裡面拿一些。我的那些份子出來就把她演活了，但是有時候是角色教我一點東西，我們好像互相的交流一樣，就融在一起的感覺。」

佘詩曼拍戲時不自覺會同同角色融為一體。（影片截圖）

另外，佘詩曼在劇中亦為了一個男人黑化，竟然出兵對抗妹妹唐嫣。當然她最終落敗被幽禁，在此期間她沒有放棄自己不時練劍，而揮劍的畫面非常俐落。隨著鏡頭旋轉的拍攝，特別是她忿忿不平的眼神，最後一個鏡頭眼神兇狠有當年《倚天屠龍記》周芷若的影子，打戲依舊出色。其實近幾年佘詩曼好少在古裝劇拍攝打戲，對上一次在劇集中有打戲已經是7年前的《大漠風雲》，期待她未來有更多打戲的古裝劇集，想必一定好精彩。

揮劍畫面瞬間變周芷若。（影片截圖）

同當年的感覺好似。（影片截圖）