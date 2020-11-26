燕雲台︱揭發唐嫣殺死丈夫　佘詩曼心淡：我的痛苦有誰能看到？

內地古裝劇《燕雲台》已接近尾聲，佘詩曼飾演的大姐蕭胡輦一早已經喪夫，扮演二姐烏骨里的盧杉也於前不久失去丈夫與孩子，而主上明扆（經超飾）也已下線，因阿佘、盧杉痛失親夫都同唐嫣飾演的皇后蕭燕燕脫不了關係，所以三姊妹也逐漸心生間隙。

蕭家三姊妹都不容易。（微博@電視劇燕雲台）

作為大姐，阿佘一直以來都在為整個家族付出，但由三姊妹分別嫁予太祖系三支開始，便早已埋下決裂的伏筆。在盧杉的丈夫與孩子都被經超下令殺死後，她便一心想置唐嫣於死地，甚至在其酒中下毒，幸好被韓德讓（竇驍飾）及時阻止。即便到了這般無可挽回姊妹情誼的地步，阿佘依然在努力維繫，但在盧杉道出是唐嫣殺死了罨撒葛（譚凱飾）後，令她徹底崩潰，加上盧杉又飲毒酒自殺，導致三姊妹就此情斷。而看厭了爭權奪利的阿佘，同時也有些埋怨唐嫣不給二姐一條生路，因此決定返回北境，兩人之間多年來的書信也只有政務，鮮有親情。

其實阿佘一直遭遇諸多不幸，先是為救二妹，被迫嫁給譚凱，難得有一個人對她百般呵護、千般寵愛，結果父親不幫自己，反而是助經超繼皇位，之後父親經譚凱挑撥被人殺害，而後譚凱又起兵造反，令阿佘滑胎，最後失敗又被唐嫣一箭射死等等。在經歷了喪父、喪子、喪夫之痛後，阿佘帶著譚凱留給自己的兵馬，鎮守北境，再以皇太妃身份回到上京，在盧杉與唐嫣敵對時，她仍以親情為首，勸解兩位妹妹，但最終未能阻止悲劇發生，失去二妹盧杉，更得知自己的丈夫竟是死於唐嫣之手後，可謂心灰意冷，就好似她在劇中所講：「我的痛苦又有誰能看到？」

韓德讓勸阿佘理解唐嫣，但她早已倦了。（微博@電視劇燕雲台）

歷史上對蕭胡輦的記載並不多，但傳聞有不少。胡輦鎮守西北邊疆多年，且軍事才能出眾，為大遼開拓疆土，立下很多汗馬功勞，保衛大遼的西北邊疆穩定，才華與能力都位於妹妹蕭太后之上。在軍中生活時，她與一位年輕俊俏的馬奴撻覽阿鉢的相戀，而關於蕭太后的態度，卻有不同說法，有指其認為兩人身份懸殊，便下令流放撻覽阿鉢，經胡輦求情，蕭太后才讓馬奴回到她身邊，還被封為將軍。而懷恨在心的撻覽阿鉢挑撥胡輦與蕭太后的關係，導致胡輦造反，不料蕭太后一早已知情，因此便賜死馬奴，將胡輦幽禁於懐州，次年賜死。

至於阿佘在劇中的結局，就留給觀眾自行觀看。（微博@佘詩曼工作室）

有另一說法指史學家認為，胡輦與蕭太后姊妹反目是因為蕭太后寵信南人韓德讓，兩人出入宮帳，情同夫妻，連見外國使臣也不避忌，韓德讓甚至有「準皇帝」的待遇，因而引起契丹貴族內部反對，而胡輦就是反對勢力的領導者，一度試圖起兵叛亂，卻遭到無情摧毀。