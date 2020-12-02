周湯豪玩「打錯我的名字Challenge」鬧網民？　兩個名令他心碎

最近網上興起「#打錯我的名字Challenge」社群活動，許多明星、政治人物都跟風玩起來，台灣歌手周湯豪也在自己Facebook上參加挑戰，然而網友的留言卻意外點燃周湯豪的怒火，貼文引起網友熱議。

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主動挑戰「打錯我的名字Challenge」 周湯豪被網友打錯名字動怒

周湯豪29日在Facebook發文挑戰「#打錯我的名字Challenge」，指出常有人將他的名字Nick打成NIKE，令他表示：「有點文化好嘛，英文真的有爛成這樣，傻眼」，貼文至今超過1萬人按讚，有網友笑回：「這個真的是目前看到最好笑的」、「還好不是打Nice」。

周湯豪「好嬲好嬲」！挑戰#打錯我的名字Challenge 網民提這兩個名字令他崩塌了！（點圖放大↓↓↓）

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網民被鬧嬲爆爆！但看到偶像周湯豪的帥氣照，一秒下火了（點圖放大↓↓↓）

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