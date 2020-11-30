最近網上流行「#打錯我的名字Challenge」，人人都貼出自己曾經被人寫錯／讀錯／打錯的名字，連藝人馮盈盈、李司棋都一齊玩！除了人名會打錯，其實好多數碼科技品牌我哋都會成日打錯。下面20個成日會寫錯的牌子，你又有無試過呢？

不少人都試過寫錯／被人寫錯自己的名字，尤其是名字有數個同音字或者相似字，就更加容易讓人混淆。許多數碼品牌都是用英文做名稱，因此港人都會經常串錯字。好似商業社交平台LinkedIn呢個字，中間係大皆「I」定細皆「L」都好多人搞唔清。以下20個經常寫錯的數碼品牌，睇下你曾經寫錯過幾多個！

藝人馮盈盈都有在Facebook玩 #打錯我的名字Challenge

👇👇20個你一定打錯過的數碼科技品牌👇👇

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近日在網上有人討論有甚麼曾經出名的品牌現在已經消失，引起一陣熱議。從前有不少業績輝煌的數碼大品牌，都在近十年因為不敵歷史洪流而被社會淘汰。雖然有些仍然可以轉型，但大多企業都是從此走向下坡。這些被人遺忘的大品牌，你還記得那些？

👇👇細數10個被港人遺忘的數碼品牌下場，你記得幾多個？👇👇

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