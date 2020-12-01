使徒行者3．短評︱TVB請珍惜林峯　難得回巢竟然淪為配角們背景板

由林峯、苗僑偉、馬國明、蔡思貝及張振朗等主演的無綫（TVB）台慶劇《使徒行者3》暫時播完15集，劇集自播出以來網上評論褒貶不一，不少網民認為作為一部臥底故事為主的劇集，在追看性方面欠缺了一點，而第三周的劇情終於入直路，加入了「臥底變節」這個重要情節，成功推進劇情。

阿攣（連詩雅飾）調查徐天堂（袁偉豪飾）。（YouTube影片截圖）

Wing翔（洪永城飾）奉命接近高佬森（李嘉飾），查出天堂係咪黑警。（劇照）

第三周的劇情出現了在《使徒行者2》中的兩位已故臥底阿攣（連詩雅飾）及Wing翔（洪永城飾），梅姐（黃翠如飾）因為收到匿名人士所寄的殉職臥底日記而開始暗中調查徐天堂（袁偉豪飾），而日記就是來自阿攣及Wing翔，兩人的出現令劇情產生大轉折，原來徐天堂極有可能是黑警！其實臥底變節一向都是警匪劇的一大賣點，今次由臥底日記帶出徐天堂疑似變節，為劇情增添了緊張感，亦令觀眾投入劇情，猜測他的真正身份。

徐天堂真係變節？（YouTube影片截圖）

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除了臥底戲之外，劇中的感情線同樣備受關注，當中浩洋（張振朗飾）同阿兜（蔡思貝飾）這對CP就大受歡迎。兩人感情升溫，甜蜜度十足，劇迷更為這對黑社會大佬與臥底改了個名「北冰洋夫婦」，浩洋對阿兜一見鍾情，更拼死在火場救出對方，兩人互動猶如偶像劇的劇情。其實他們由《踩過界》首次合作到今次拍攝《使徒行者3》一直火花十足，飾演情侶更是意外地合拍，深受觀眾喜愛。

浩洋（張振朗飾）同阿兜（蔡思貝飾）這對「北冰洋夫婦」大受歡迎！（YouTube影片截圖）

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《使徒行者》在2014年播出時掀起煲劇熱潮，爆Seed（林峯飾）同釘姐（佘詩曼飾）更是好有觀眾緣，今次林峯相隔6年回歸令不少人期待。可惜愈到劇集中段，作為男主角的林峯的戲份卻明顯大大減少。在逐漸加入新角色及展開多條支線後，爆Seed只能算是一個線索人物而非主角，不但人物性格不鮮明，而且基本上只做接應工作，甚至有粉絲認為林峯這個名義上的主角反而淪為了配角們的背景板。其實不少觀眾都是為了爆Seed回歸而追劇，但劇中主要的爭鬥戲份反而落在張振朗同苗僑偉身上，未免會令劇迷失望。