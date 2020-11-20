使徒行者3｜苗僑偉並非天生愛妻號　現實難頂戚美珍刁蠻分手多次

TVB台慶劇《使徒行者3》中除了臥底與黑警的故事引人追看之外，劇中卓凱（苗僑偉飾）與阿晴（江美儀飾）之間的感情戲亦令人感動。雖然阿晴找到黑市器官獲贈者出庭作證，成功將韓建義（顧冠忠飾）入罪，但她的病情卻急轉直下，最後在卓凱的懷中離世。三哥在演繹這場戲時雙眼通紅，強忍淚水，不少觀眾都被他們的悲慘愛情故事感動，更欣賞卓凱對太太的深情，其實三哥現實中對三嫂戚美珍同樣長情，兩人結婚30年依然非常恩愛！

阿晴（江美儀飾）最後在卓凱（苗僑偉飾）的懷中離世。（YouTube影片截圖）

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三哥與三嫂同是藝員訓練班出身，兩人在1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣，更因而日久生情，不過初初他們只是發展地下情，但二人的戀情最終曝光。在外界看來高大英俊的三哥與樣貌出眾的三嫂十分合襯，但其實兩人性格很不一樣，三哥慢條斯理，而三嫂就就好急躁，當時年少氣盛的他們經常嗌交，互不相讓，甚至分手收場。

三哥與三嫂在1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣。（微博@WeareMiu苗僑偉戚美珍）

兩人是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

分手後兩人依然保持聯絡，最後在三哥的追求下，兩人終於復合，三哥曾在接受訪問時透露與出名刁蠻的三嫂曾分手多次：「我哋兩個成日都會嘈交，大家都唔睇好我哋呢段戀情，正因為咁，我決心要將佢收服，每次分手之後都會復合，拍拖嗰段日子就好似八年抗戰咁。」雖然兩人爭吵不斷，但三哥一定會主動氹對方：「由我哋拍拖開始，『退一步海闊天空』呢7個字已經深深印咗喺我嘅腦海入面，經常會用到。好在三嫂嘅脾氣嚟得好爆，都走得好爽，其實好易氹。」

雖然三哥曾大爆三嫂刁蠻，但每次爭吵過後他都一定會主動氹返對方。（微博@WeareMiu苗僑偉戚美珍）

三哥與三嫂在1990年公開婚訊，兩人結婚至今30年恩愛如昔，三哥更不時發表浪漫宣言：「我在外面打拼，很累、很冷，謝謝老婆陪我度過每一個寒冬。」更時刻維護太太：「每個人也會變老，樣貌亦然，做男人便需要學會承擔責任，妻子與我相伴多年，當然不可以因樣貌或身型而拋棄對方，與對方結婚時便是一個承諾，我和妻子經歷很多的風浪，我也一定會照顧她一生一世。」近年愈來愈型的三哥對三嫂由始至終都非常專一，結婚多年零緋聞，絕對是圈中的模範夫妻！

三哥與三嫂育有一仔一女，一家四口好幸福！（微博@WeareMiu苗僑偉戚美珍）