新冠肺炎︱UP10TION連續兩日有成員中招　24歲高潔宣布確診

韓國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，連續三日新增確診個案維持400多宗，演藝圈亦受到波及。繼昨日（30/11）男團UP10TION的24歲成員碧土（Bit-to）宣布確診後，同團隊友高潔亦於今日（1日）證實確診，成為第二個隊內確診的成員。

高潔成為第二個確診的UP10TION成員。（Twitter：@UP10TION）

據韓國傳媒報道，碧土於周日完成行程後，被告知曾跟確診者有過緊密接觸，因此自行進行檢測，雖然無病徵但仍確診。他的隊友高潔、坤、奎真、歡喜、善燏和曉悟都在碧土確診後進行檢測，高潔的檢測呈陽性，而其餘成員的檢測結果則屬陰性。UP10TION的所屬公司TOP Media表示，得知碧土確診後已將UP10TION的工作行程全部取消，而成員們和經理人作為密切接觸者，都將會接受兩個星期的居家隔離。

碧土（Bit-to）昨日（30/11）宣布確診，不過卻沒有病徵。（Twitter：@UP10TION）

UP10TION成員高潔（右二）及碧土（右三）均確診。（Twitter：@UP10TION）

另外，公司亦表示社內其餘藝人、UP10TION的造型師、髮型師、公司職員及相關工作人員等等全部檢測結果都是呈陰性，並承諾會嚴格按照政府的方針進行防疫及後續措施，並盡全力進行新冠肺炎的衛生和藝人管理。

UP10TION在過去周六及周日分別參與過《Show! 音樂中心》和《人氣歌謠》的錄影宣傳新歌，因為歌手要在節目除下口罩錄影而令外界擔心會否在歌謠界有新一輪的爆發。除了兩個節目的主持人SF9成員澯熙、Stray Kids成員鉉辰、IZ*ONE成員金玟周、MONSTA X成員民赫、APRIL成員娜恩及NCT成員在玹之外，這兩天一同有份出演節目的歌手和偶像團體涉及21個單位，截至現時宣布檢測結果呈陰性的包括CNBLUE、Stray Kids和雙人團體Norazo，大部分人仍在等待檢測結果。

部分近兩天曾參與音樂節目錄影歌手名單：