孔德賢被指介入廖慧儀戀情　郭子豪：私下冇講過呢方面嘅嘢

郭子豪、丁子朗及鄧佩儀今日（2/12）現身將軍澳電視城為《歡樂滿東華2020》排練，他們將表演難道甚高的踩燈泡環節。郭子豪直言項目具一定危險性，公司亦替他們買重保險：「係真嘅燈泡，首先會爆。爆咗安全措施做得唔夠仲會漏電，聽講公司買重保險，我哋希望喺燈泡上面疊羅漢。」

郭子豪現身將軍澳電視城為《歡樂滿東華2020》排練。（梁碧玲攝）

經過一晚的排練，子豪坦言並不順利，更險被燈泡碎片割傷：「我想做單腳動作，想效果豐富啲，但踩爆咗燈泡喺Platform度跌低，差啲吉親啲玻璃。」早前他為台慶表演舉起百磅木柱時，不慎傷及腰間舊患，但子豪說並不影響今次演出：「台慶第二日去睇脊醫，爭取時間康復，有咗經驗今次落多啲腰封去保護。」

郭子豪表示自己險被燈泡碎片割傷。（梁碧玲攝）

2020年落選港姐廖慧儀前男友Sam疑為情所困，於油麻地墮樓身亡，女方早前被指搭上孔德賢而跟Sam分手。郭子豪稱不認識廖慧儀，亦不方便作出評論：「人哋嘅事我唔方便評論，都唔清楚。」

郭子豪表示不認識廖慧儀，但和孔德賢合作過。（梁碧玲攝）

不過他曾跟孔德賢合作，私下卻未有談及過有關事情：「工作上有合作過，但私下冇講過呢方面嘅嘢，God Bless。主動關心好似好奇怪，作為同事、朋友，畀適當空間佢哋緊要啲，我相信佢哋好成熟處理呢件事。」