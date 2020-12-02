廖慧儀曾形容前男友是「恐怖情人」　孔德賢被指做第三者IG遭洗版

有「狂野港姐」之稱的今屆落選港姐廖慧儀（Jessica）的圈外前男友Sam，今日（2日）早上在油麻地墮樓身亡，終年27歲。Sam在廖慧儀參選港姐之前已經拍拖，並一路見證女友踏上星途的過程，就算女友一直備受網民留言攻擊，Sam都多次公開力撐女友。然而兩人直到今年10月感情破裂，Sam在Instagram自爆被分手，更控訴女友的出軌對象是《後生仔傾下偈》的孔德賢（Danny）。

落選港姐廖慧儀前男友Sam墮樓身亡 疑被分手後為情所困終年27歲

廖慧儀和Sam曾經很恩愛。（Instagram：@samcheungkc）

廖慧儀於今年參選港姐入選五強。（葉志明攝）

由於Sam於墮樓前曾在Instagram限時動態以英文發文表示，自己這兩個月來無論生理和精神上都在受苦，已不能再承受，並感謝一路上支持自己的人，以及跟大家說對不起和再見，因此令人推斷Sam的突然離世與感情有關，而他兩個月前公開投訴過的孔德賢，亦因此在Instagram被網民瘋狂洗版：「希望你今晚瞓得着！」

Sam於今年10月公審過孔德賢，叫他「Stop finding my gf please！（不要再找我女朋友！）」（Instagram：@danny_hung）

廖慧儀前男友Sam疑為情自殺 力數「狂野空姐」因性格惹出的是非

孔德賢的Instagram被網民洗版。（Instagram：@danny_hung）

Sam和廖慧儀分手始於今年10月，Sam近日在Instagram限時動態分享孔德賢的Instagram截圖，更嚴辭地標記對方寫道：「Stop finding my gf please！（不要再找我女朋友！）」，又有傳媒將疑似孔德賢和廖慧儀的對話截圖曝光，兩人不但多次約會食飯，男方更做柴可夫親自接送女方，甚至親暱地以「Bae（寶貝）」稱呼廖慧儀，令Sam難忍恥辱決定公審對方。

不過，面對指控的廖慧儀很快就在Instagram疑似向前男友反擊力數對方，指自己的帳戶多次被入侵，甚至被跟蹤、恐嚇、性騷擾，兼且「日日都玩跳樓」，怒斥這不是愛的表現：「你要嘅解決方法我已經一早做咗，相已經DEL咗，唔該你唔好再騷我打搞（擾）我，我朋友同我屋企人，其實好多嘢已經可以報警處理，但諗下點解我被你騷擾咗一個月我都無咁做。點解？我一路被陌生人人身攻擊，我都無出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？」

Sam在廖慧儀參選港姐之前已經拍拖。（Instagram：@samcheungkc）

而孔德賢亦在一次公開活動上否認自己是Sam和廖慧儀的分手導火線：「其實一路都係普通朋友都朋友關係，都冇乜進一步關係發展。其實之後都解釋係一個誤會，我覺得工作認識同事就維持同事關係，專心工作。經一事長一智，同同事關係保持適當距離比較好。」

Sam和廖慧儀爆出感情瓜葛之後更一度被冠上「恐怖情人」的稱號，而其實他早於9月已經有透露過自己情緒接近崩潰：「2020自2月起，壞消息不斷，整個人經常有鬱悶，壓抑感很重，了解許多事情你也沒有控制權，嚴重喘不過氣的感覺，精神狀態也很差，腦海每分每秒也不停在想事情，如果這樣會如何，那麼又會如何，發惡（噩）夢，睡眠質素變差最基本，一直保持太正面積極，到頭來反而會情緒崩潰，難處困境，到最後始終其實只有自己面對。」

點擊下圖逐格睇Sam原post以及廖慧儀之前與網民罵戰的留言：

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