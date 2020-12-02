Johnny's男團「Sexy Zone」成員Mariusu葉　服藥過量遭緊急送醫

日本Johnny's事務所男團「Sexy Zone」20歲的德台混血成員「Mariusu葉」，今日（2/12）驚爆因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫。Johnny's事務所晚上發聲明指，「Mariusu葉」因健康和學業原因，將暫停演藝活動。

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日本Johnny's事務所男團「Sexy Zone」20歲的德台混血成員「Mariusu葉」，今日（2/12）驚爆因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫。（Twitter圖片）

根據日媒《NEWS POST SEVEN》報道，「Mariusu葉」在上周一（23/11）凌晨兩點，因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫，目前已回家休養。據悉他經常感到身心疲憊，故前往醫院檢查。Johnny's事務所於聲明中有提到，「Mariusu葉」對學業和演藝工作一直充滿熱情，因此在對自己施壓過大而導致生活和健康失去平衡。

根據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，「Mariusu葉」在上周一（23/11）凌晨兩點，因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫，目前已回家休養。（Twitter圖片）

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