Johnny's男團「Sexy Zone」成員Mariusu葉　服藥過量遭緊急送醫

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

日本Johnny's事務所男團「Sexy Zone」20歲的德台混血成員「Mariusu葉」，今日（2/12）驚爆因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫。Johnny's事務所晚上發聲明指，「Mariusu葉」因健康和學業原因，將暫停演藝活動。

01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

日本Johnny's事務所男團「Sexy Zone」20歲的德台混血成員「Mariusu葉」，今日（2/12）驚爆因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫。（Twitter圖片）

根據日媒《NEWS POST SEVEN》報道，「Mariusu葉」在上周一（23/11）凌晨兩點，因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫，目前已回家休養。據悉他經常感到身心疲憊，故前往醫院檢查。Johnny's事務所於聲明中有提到，「Mariusu葉」對學業和演藝工作一直充滿熱情，因此在對自己施壓過大而導致生活和健康失去平衡。

根據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，「Mariusu葉」在上周一（23/11）凌晨兩點，因身體不適服用處方藥過量而被緊急送醫，目前已回家休養。（Twitter圖片）

同場加映：【多圖】阮嘉敏曬白滑長腿迎12月寒冬　獲網民封「東張最靚主持」

+40
+40
+40
【多圖】陳欣妍曬長腿險走光　同場更上演黑絲誘惑！
【多圖】朱智賢頻蒲頭為復出試水溫　素顏跑步重塑乖女形象？
全民造星III︱二汶淘汰港版石原里美惹爭議　其實一切早有預兆？
男排女將︱林峯師弟胡卓希憑留鬚造型橫掃MV界　為演學生極大犧牲
男排女將︱鄧麗欣為演藝路放棄代表香港出戰排球賽：後悔咗幾年！
羅子溢曬囡囡眼仔碌碌精靈相　陳山聰讚可愛準備做未來老爺？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。