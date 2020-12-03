獨家｜樂宜閃婚富二代？　唯美婚照曝光：我以後會影少啲性感相

「網絡女神」樂宜（Lokyii）早前有傳「封盤」結婚一事，令粉絲們哀鴻遍野，她本人還在社交平台上表示：「有消息就會跟Fans說」，後來雖然也澄清了傳聞，但看來結婚的日子也相當近。

但原來，樂宜一早就已經拍攝了婚紗照，而且還拍得相當認真。記者向樂宜查詢，她就經由經理人回覆結婚傳聞：「我同佢（男朋友）唔係同居，都拍拖兩年，所以平時都會見吓面，而家疫情都會多咗時間留係屋企。」

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洛兒Lokyii布吉遊。（Youtube截圖）

她也表示結婚後依然會繼續DJ的工作：「當然係繼續工作，我太鍾意DJ嘅工作啦。IG同平時個造型仲係會性感嘅，你放心。男朋友知我做DJ，會理解我Post性感相。佢會就我，所以我都會乖乖哋影少啲，影少一兩張囉，哈哈。」

樂宜影婚紗相。

不過她亦解釋道，這一輯唯美的婚紗照是和一位有名的攝影師的合作，並不是結婚的婚紗照：「你搞錯晒啦，呢次係同chankit 攝影師、Kayla化妝師一齊合作影嘅，我只係想襯後生影輯靚婚紗相。我起碼30歲先會諗結婚，至於會唔會佢（男朋友）影，就要睇佢之後嘅表現啦，哈哈。係有一樣嘢，佢（男朋友）只係中上家庭，我揀男朋友從來都唔係以金錢作為選擇嘅，錫我，專一先係最重要。」

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photo@ctkkit / makeup@kayla_makeuppro