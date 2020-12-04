九尾狐傳︱李棟旭趙寶兒結婚超唯美　劇迷轟大結局爛尾中伏

由李棟旭、趙寶兒和金汎主演的韓劇《九尾狐傳》昨晚（3日）播出大結局，雖然劇集開播以來話題性高，但因被指中段非常拖戲而收視平平。昨晚的大結局中，兩位主角大團圓結局，算是稍為救回收視，可是卻被劇迷鬧爆比《阿爾罕布拉宮的回憶》更差。

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以下含少量劇透！！！

《九尾狐傳》昨晚大結局，卻被劇迷評為爛尾。（劇照）

《九尾狐傳》最後一集講到，李棟旭為救趙寶兒不甘犧牲自己，與「螭龍」同歸於盡。死後極度傷心的弟弟金汎遇見負責轉世的「五道轉輪大王」，於是他犧牲狐狸珠，用自己生命換來李棟旭的重生。李棟旭重生後與趙寶兒舉行婚禮，算是有一個大團員結局。不過對於劇中人氣甚高的金汎被賜死，不少劇迷表示不滿，認為編劇不需要為了主角的完滿而犧牲配角。

李棟旭重生後與趙寶兒舉行婚禮，算是大團員結局。（tvN）

按圖睇《九尾狐傳》最後一幕：

+ 8 + 8 + 8

劇迷也講到李棟旭重生後，劇集未有交代他的身份是人還是九尾狐，未知是否會有第二季。《九尾狐傳》大結局播出後，引來韓國、內地及台灣等網民討論，可是大部分人都一致認同劇集爛尾，甚至比《阿爾罕布拉宮的回憶》和《天空之城》更伏！大家都覺得劇本浪費了演員的演技，開放式結尾亦讓觀眾摸不着頭腦，念在三位主角的顏值才勉強過關。

金汎犧牲自己換李棟旭的重生，劇迷表示可惜。（tvN）

回顧《九尾狐傳》高清劇照：