「港湖女神」高嘉瑜房間如垃圾崗　雞排妹公開酒店級閨房教收納

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，其秀麗而有活力的形象成功嬴得選民支持。不過她近日為澄清擁有房產爭議，在Facebook貼出亂如垃圾回收場的閨房照，當中堆積如山的衣物、有著泛黃污漬的枕頭，嚇壞一眾網民，也引起熱議。 「雞排妹」鄭家純也在Facebook公開自己租屋處的照片，和高嘉瑜的房間形成強烈對比，又向大家分享維持整齊的步驟方法，讓網民直呼「整齊到以為是飯店」、「是在教高嘉瑜如何整理房間嗎」。

雞排妹鄭家純公開自己租屋處的照片（點圖放大）：

+ 28 + 28 + 28

雞排妹鄭家純23日在Facebook公開自己租屋處的照片，表示身為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，想給各位房間亂的人一個建議，「不要找一個愛整理乾淨的人當另一半」，不會有互補的奇蹟，只會兩個人一起崩潰。

雞排妹鄭家純過去曾被綜藝節目的人員突擊香閨（點圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

她也提供了維持整齊的步驟方法供大家參考，例如「從哪裡拿，就放回去哪裡，就算是小小的指甲剪、美工刀、名片」、「桌面只放每周會摸到3次以上的東西，若是真的有很多東西，可以買桌上型抽屜」、「規劃每個抽屜放什麼，不要亂塞，東西好找，不會再買到重複的」等。

高嘉瑜閨房照曝光，網民驚訝竟然如此雜亂（點圖放大）：

+ 9 + 9 + 9

據早前報道，高嘉瑜曾自稱因買不起房子而租屋10年，早前卻被發現名下擁有兩筆房產。對於外界質疑，高嘉瑜表示，去年12月有傳媒專訪，就有報道她買樓，她也有作財產申報，原本她買樓後要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租。高嘉瑜又指出，她確實還在租屋，也已租屋超過10年，現在同時背負房貸及房租。

為了澄清爭議，高嘉瑜22日在Facebook貼出租屋處照片，因衣物堆積如山，引起熱烈討論。高嘉瑜指她因為囤物症（Hoarding disorder，又稱儲物症），租屋處東西堆積如山，像資源回收廠，因此無法搬家。