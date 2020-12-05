MMA 2020︱IZ*ONE是非不影響好成績　Oh My Girl出道5年首奪獎

礙於新冠肺炎疫情影響，今年韓國頒獎典禮「Melon Music Awards 2020」（甜瓜音樂獎、簡稱MMA）改為線上舉行。除了BTS防彈少年團奪6獎成大贏家外，出道5年的Oh My Girl和因造馬事件是非不斷的IZ*ONE也首次獲大會頒發「TOP 10」。

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出道已5年的女團Oh My Girl今年憑一首《Nonstop》上位，苦等多年才獲邀參加頒獎禮，隊長效定講到：「這是Oh My Girl第一次參與MMA，很感謝第一次參與就給予我們大獎，在眾多歌手中被稱為『TOP 10』，覺得非常光榮及幸福。」效定坦言組合仍有很多不足，多謝粉絲多年來的支持及信任，表現出謙虛的一面。

Oh My Girl出道5年首次得獎，表現謙虛。（MMA截圖）

按圖睇Oh My Girl可愛表演：

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另一邊，IZ*ONE雖然最近再陷入選秀節目《Produce 48》造馬風波，但是非完全不影響她們的好成績，首次獲大會頒發「TOP 10」。IZ*ONE首先向粉絲道謝，感謝大家一直在身邊支持組合，承諾日後會以更帥氣的模樣報答大家。今晚IZ*ONE帶來了《FIESTA》和《Secret Story Of The Swan》外，她們將於明晚的「MAMA頒獎禮」上率先公開新歌《Panorama》，粉絲不能錯過。

是非無阻IZ*ONE今年繼續取得好成績。（MMA截圖）

按圖回顧IZ*ONE精彩表演：