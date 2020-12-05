龔嘉欣大曬性感相賀31歲生日　着內衣留影女人味十足

今日（5日）是龔嘉欣（Katy）31歲生日，繼早前在IG Post出性感蕾絲睡衣照之後，她又上載了一系列內衣照，並寫道：「30+1，重要是那個1！1有着開始的意思。新的1年，大了1歲，祈求多一份謙卑，長一點智慧，少一份執着，減一點煩惱。珍惜身邊一些愛我的人，享受從一而終的演藝事業！期待未來能繼續扮演一個又一個的好角色，留在每一位觀眾的回憶裡，30+1，每天進步，一言為定！」

龔嘉欣Post出內衣照慶祝31歲生日。（IG@kungkaty）

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相中的Katy穿上針織款內衣，小露纖腰，女人味十足！一眾圈中好友包括陳凱琳（Grace）、李佳芯、陳自瑤、湯洛雯、姚子羚、陳敏之、黃翠如等都留言送上生日祝福，Grace不但大讚她「索到爆燈」，更在IG出Post：「今日係呢位小姑娘嘅生日～雖然我哋約好咗幾日後先慶祝，不過我都要率先同你講聲Happyyyyy Birthday Katy Dear!我同Rafa& NickNick送1000個飛吻俾你，想要就快啲過嚟我屋企領取。」而Katy亦有回覆道：「多謝妳，感恩有妳，放心我會啜爆佢兩個。」姊妹情令人羡慕！

Katy與Grace是好姊妹。（IG@kungkaty）

重溫姊妹靚相：

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