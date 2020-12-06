《Penthouse》嚴基俊20年極靚仔舊照曝光　似朴有天NCT道英混合版

由李智雅、金素妍和柳真主演的韓劇《Penthouse》開播時被指是變態版的《Sky Castle》而備受關注，如今收視屢創新高，播到一半更已經錄得19.6%全國收視率，極大機會打破《天空城堡》（Sky Castle）大結局所創下的23.779%收視紀錄。在劇中飾演李智雅丈夫兼大反派的嚴基俊，憑「朱丹泰」這個角色的陰險狠毒和十惡不赦的形象深入民心，但有網民翻出嚴基俊20年前的照片，不但外型討好不輸現役男偶像，意外地清純的外貌更令網民震驚，原來大魔頭都有天使的一面！

嚴基俊在劇中飾演李智雅丈夫兼大反派，陰險狠毒和十惡不赦的形象深入民心。（《Penthouse》劇照）

19歲演音樂劇出道

現年44歲的嚴基俊於19歲時以音樂劇演員身份出道，25年來曾演出多達38部音樂劇及話劇作品，直到於2006年才開始轉型做演員，忠和奸的角色都一樣演得出神入化，其中的代表角色包括《星夢高飛》（Dream High）單純正直的姜武赫老師，以及《被告人》中殺害雙胞胎哥哥兼冒充其身份活下去的車民浩，都是嚴基俊最令人印象深刻的角色，

嚴基俊在《Dream High》飾演單純正直的姜武赫老師。（《Dream High》影片截圖）

嚴基俊在《被告人》演奸角，飾演殺害雙胞胎哥哥兼冒充其身份活下去的車民浩。（《被告人》影片截圖）

嚴基俊因為近日憑《Penthouse》演大奸角再次成為關注，有網民公開他20年前的舊照，流着乾淨利落短髮的他意外地五官清秀，更彷彿自帶散發出一種善良的氛圍，不少網民紛紛留言表示外貌拍得住男偶像，更有人覺得年輕的嚴基俊與朴有天和NCT的道英非常似樣，年輕時可能有機會被SM娛樂相中入行。

20年前的嚴基俊外形不輸現役男偶像！（網上圖片）

NCT成員道英（Instagram：@do0_nct）

朴有天（Naver）

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