34歲BoA出道前絕密片段曝光　20年洗禮外貌依然零變化獲讚無添加

現年34歲的韓國元祖女歌手BoA，於今年迎來出道20周年，其經紀公司SM娛樂當然隆重其事，不但推出20周年專輯《BETTER》和長達28分鐘的紀錄片令粉絲大感驚喜之外，更拍攝個人節目《Nobody Talks to BoA》，邀請好友嘉賓細談出道至今的難忘事。而節目中更公開不少BoA年輕時的絕密片段，零變化的外貌更獲網民大讚女神果然無添加。

BoA今年正式出道20周年。（Instagram：@boakwon）

在新一集《Nobody Talks to BoA》中，BoA邀請了好友鄭在亨、嚴正化和鄭承煥做嘉賓，她大爆當年因為社長李秀滿當年覺得養波斯貓可以營造出神秘感覺，而要求BoA養波斯貓，所以波斯貓非常討厭自己。而事件的真相令嚴正化相當震驚：「我當時以為因為她從小開始準備參加活動，就以為『她是因為沒有朋友才會帶着貓咪去得到心靈慰藉啊』，真的大受打擊了！」引發在座的人捧腹大笑。

BoA談出道至今的難忘事。（《Nobody Talks to BoA》影片截圖）

嚴正化和鄭在亨。（《Nobody Talks to BoA》影片截圖）

BoA大爆原來當年養波斯貓有段故事。（《Nobody Talks to BoA》影片截圖）

BoA（左二）和嚴正化（右二）及鄭在亨（右一）認識多年。（《Nobody Talks to BoA》影片截圖）

BoA亦坦言，出道20年的自己已經開始慢慢覺得追不上年輕人：「我昨日也練習了舞蹈，聽說伴舞是1996年出生，和我差10歲！因為我不能跳得太差，真的非常累，最近的孩子們節奏感完全不一樣！」鄭在亨和嚴正化聽到BoA的發言都覺得她很有趣：「對我們來說BoA才是最近的孩子們啊！」

BoA覺得出道20年的自己已經開始慢慢覺得追不上年輕人。（Instagram：@boakwon）

在節目的片尾亦加插了不少昔日從未公開過的片段，包括10多歲的BoA為年輕男粉絲簽名，以及在錄音室演唱宇多田光的經典歌曲《First Love》的片段，只見年紀輕輕的她雖然還有一點嬰兒肥，但經歷20年時間的洗禮外貌竟然沒有太大變化，令網民紛紛大讚BoA實在keep得太好，絕殺一眾整容美女。

點擊回顧BoA年輕時期的片段：