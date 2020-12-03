六年前車禍痛失兩成員　Ladies' Code昭政死裏逃生不敢舞台露笑容

韓國五人女團Ladies' Code於2014年9月3日凌晨，結束行程後在高速公路遇上嚴重車禍，造成21歲成員高恩妃（EunB）當場死亡，以及23歲成員權梨世（Rise）搶救4日後離世的悲劇令人婉惜。當年在車禍中受重傷，經過一番搶救才死裡逃生的的主唱李昭政，在隊友高恩妃出殯當日才剛完成手術而未被告知對方離世消息無法出席喪禮，兼且遇上車禍的日子正正就是自己的生日，令兩個隊友的離世造成她一輩子的陰影。周一（30/11）她參加歌唱節目《Sing Again》提及車禍後再踏上舞台的心情，坦言自己常常會有「在舞台上的我能笑嗎」的想法而激動落淚，令評判及觀眾都看到非常心痛。

Ladies' Code本來有五名成員，包括（左至右）權梨世、高恩妃、Ashley、Zuny及李昭政。（網上圖片）

Ladies' Code於2014年9月3日凌晨發生嚴重車禍，造成兩死一重傷。（網上圖片）

Ladies' Code在痛失兩名人氣成員後，雖然一度為了帶着兩人的夢想堅持走下去以昭政、Ashley及Zuny三人形式活動，不過直到今年2月三人全部合約到期不續約，團體活動停擺。昭政在不公開名字和所屬團體的前提下以「11號歌手」身份參加《Sing Again》，並演唱任宰範的《飛翔》，其中幾句歌詞「我也想堂堂正正地向這個世界展現我的夢想，就這樣在更高更廣闊的天空展開這雙蜷縮了很久的翅膀」、「我會重新開始的，不會再逃避任何事情，讓我在這世界堅持下去的力量，是那曾經痛苦的徬徨」更是唱出自己的心底話，主持人李昇基、Davichi成員李海麗及Super Junior成員圭賢都看到眼濕濕。

李昭政演唱任宰範的《飛翔》一度哽咽。（《Sing Again》影片截圖）

其中幾句歌詞「我也想堂堂正正地向這個世界展現我的夢想，就這樣在更高更廣闊的天空展開這雙蜷縮了很久的翅膀」、「我會重新開始的，不會再逃避任何事情，讓我在這世界堅持下去的力量，是那曾經痛苦的徬徨」更是唱出了昭政的心底話，（《Sing Again》影片截圖）

Davichi成員李海麗看到非常感動。（《Sing Again》影片截圖）

李昇基忍着淚水。（《Sing Again》影片截圖）

柳熙烈和圭賢大讚昭政唱得很好。（《Sing Again》影片截圖）

昭政表示，雖然車禍已經發生了很久，但每次別人看到她們時都說覺得好可惜好可憐而令她很傷心，她亦坦言這是自己必須克服的課題。被問到有沒有感到累的時候，她小心翼翼地表示組合以三人形式回歸時最大感觸：「我在車禍後重新活動過，現在再想起來，覺得這個行為實在是太大了。我經常有『在舞台上可以笑嗎？』的想法，感覺在舞台上不可以笑的情況亦很多。」

Ladies' Code在痛失兩名人氣成員後，曾以昭政、Ashley及Zuny三人形式活動。（網上圖片）

昭政經常有『在舞台上可以笑嗎？』的想法。（《Sing Again》影片截圖）

雖然昭政過去曾經講過：「我不再把9月3日當作是生日了，不是一個值得被祝賀的日子。」不過她在亦有在節目上展現出願意勇敢走出陰霾的一面，表示自己現時都有定期接受心理治療，亦有乖乖食藥，她這番說話和高水準的演唱片段亦引起網民熱烈討論，紛紛留言支持她要堅強，祝福她以後可以過得更開心快樂。

21歲成員高恩妃（右）當場死亡，以及23歲成員權梨世（左）搶救4日後離世。（VCG）

Ladies' Code五人的回憶永遠留在昭政心中。（polaris.lc@FB）

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