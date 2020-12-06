MAMA 2020︱Jessi性感撼TWICE黑白貴婦Look　IZ*ONE全體略嫌老氣

一年一度的韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2020）今天（6日）舉行，礙於疫情關係，頒獎禮今年改以網上直播形式舉行。可是紅地氈同樣相當熱鬧，SHINee泰民、GOT7、TWICE、MAMAMOO和IZ*ONE等歌手都有盛裝出席，其中Jessi的性感長裙最為吸睛。

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TWICE黑白貴婦Look上陣。（startoday）

「MAMA 2020」正式舉行前，一眾歌手及頒獎嘉賓率先現身紅地氈與網上粉絲見面。雖然今年沒有訪問環節，但通過照片依舊感受到遠在韓國的熱鬧氣氛。今年8缺1上陣的TWICE以黑白色貴婦Look現身，大曬美腿外，型格得來又帶點女人味；相反IZ*ONE的打扮似乎略嫌老氣，失去組合年輕的氣息。不過似乎今年一眾女團的衣着都被Jessi的性感長裙搶盡風頭，擁好身材的她曬胸又露背，火辣程度爆表！

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IZ*ONE 12人造型略嫌老氣。（mksports）

Jessi性感現身，搶盡風頭。（newsen）

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