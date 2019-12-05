【MAMA 2019】王嘉爾@GOT7被JYP膠袋衫嚇親　原來宣美都曾受害？

韓國樂壇盛事「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2019）昨晚（5日）於日本名古屋巨蛋舉行，男團GOT7獲得兩個獎項，包括「Favorite Dance Performance」和「Worldwide Fan's Choice TOP 10」，肯定了GOT7位成員王嘉爾Jackson、Mark、JB、珍榮、榮宰、BamBam和有謙在2019年的表現。不過頒獎禮期間，王嘉爾與所屬公司JYP娛樂創辦人朴軫永（簡稱：JYP）發生一段小插曲，令粉絲爆笑不斷！

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GOT7在「MAMA 2019」獲得兩個獎項，包括「Favorite Dance Performance」和「Worldwide Fan's Choice TOP 10」。（JOOX畫面）

朴軫永昨晚聯同MAMAMOO一同獻唱《You're the one》、《Who's your mama?》、《Yes I am》，又與華莎表演1994年推出的《不要離開》，更穿上經典塑膠舞台服，勾起不少韓國觀眾的回憶。然而，台下的王嘉爾卻被朴軫永的一身服裝嚇到「O嘴」，事後朴軫永在Instagram無奈表示：「為甚麼…我又做錯甚麼了嗎？」，有見及此，王嘉爾亦在IG安慰朴軫永：「那個塑膠袋褲子出場之後我就有點驚訝而已，保證 保證（嚇倒我的）不是你 不是你」，平日疼愛旗下藝人的朴軫永相信不會介意。

朴軫永 與華莎穿上經典塑膠舞台服，表演1994年推出的《不要離開》。（YouTube）

台下的王嘉爾卻被朴軫永的一身服裝嚇到「O嘴」。（JOOX畫面）

事後朴軫永在Instagram無奈表示：「為甚麼…我又做錯甚麼了嗎？」（IG/@asiansoul_jyp）

王嘉爾亦在IG安慰朴軫永：「那個塑膠袋褲子出場之後我就有點驚訝而已，保證 保證（嚇倒我的）不是你 不是你」。（IG/@jacksonwang852g7）

回顧JYP與華莎之表演

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其實今次不是朴軫永首次「嚇倒」藝人和觀眾，曾是JYP娛樂藝人，前JYP娛樂成員Sunmi宣美本月1日在IG上載朴軫永的相片，幫忙宣傳朴軫永的新歌《FEVER》和演唱會，沒料到相片發布後一分鐘，竟有近100名粉絲取消關注宣美，令宣美立刻用英文留言：「我不是想嚇你們」、「冷靜」，網民也對宣美的舉動哭笑不得。

宣美之前亦曾被JYP「嚇倒」。（IG/@miyayeah）

曾是JYP娛樂藝人，前JYP娛樂成員Sunmi宣美本月1日在IG上載朴軫永的相片，幫忙宣傳朴軫永的新歌《FEVER》和演唱會。（IG/@miyayeah）