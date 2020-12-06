MAMA 2020︱IZ*ONE《Panorama》公開　TWICE驚喜唱未曝光新歌

一年一度的韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2020）今天（6日）舉行，礙於疫情關係，頒獎禮今年改以網上直播形式舉行。今年頒獎禮其中一大焦點，可算是早前已預告會公開《Panorama》新歌舞台的IZ*ONE。

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IZ*ONE除了獲頒「Favorite Female Group」外，今晚亦率先公開將於明天（7/12）發行的《Panorama》，新歌旋律強烈，加上12位成員的走位及編舞，舞台效果一流！除了《Panorama》外，IZ*ONE更穿上以前的打歌服帶來《Secret Story Of The Swan》和《FIESTA》等主打歌組曲，由於這將是IZ*ONE解散前最後一次登上MAMA的機會，因此粉絲都格外珍惜這次表演，大讚表演尤如小型演唱會一樣。

IZ*ONE首次公開《Panorama》，大獲粉絲好評！（Mnet）

IZ*ONE驚喜穿上以前的打歌服帶來組曲。（ViuTV截圖）

按圖重溫IZ*ONE精彩表演：

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而TWICE今晚則獲頒「Fans' Choice TOP10」等，收獲同樣豐富。來自台灣的子瑜更特別用中文講感言，她表示可惜今年無法與大家見面，希望疫情過去後，能夠好好親身向粉絲道謝。TWICE今晚除了帶來了《I CAN’T STOP ME》和《MORE & MORE》表演外，更驚喜唱出從未曝光過的新歌《CRY FOR ME》。雖然定延不能一同參與，但其精彩程度充分填補了成員的空缺。

TWICE公開新歌《CRY FOR ME》，粉絲必定非常驚喜！（ViuTV截圖）

按圖重溫TWICE精彩表演：