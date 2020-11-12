盤點台灣三大「最美星二代」　李㼈女兒似韓星　王彩樺大女登熱搜

台灣藝人王彩樺過去鮮少分享家人的照片，近期罕見在臉書曬出大女兒庭庭的近照，甜美的臉蛋與清新的氣質令網友大讚「超美」，「王彩樺女兒」還一度登上Google熱門搜尋關鍵字，有超過2,000筆搜尋。不僅王彩樺的大女兒庭庭，台灣還有不少星二代都繼承了父母的美貌，今天就帶你來看看吧。

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王彩樺大女兒：庭庭

王彩樺近日在網上貼出大女兒庭庭的照片，照片中的庭庭雖然以側臉入鏡，不過仍能看出是個美人胚子，飄逸微卷的長髮顯得仙氣十足，網友直誇「好正」、「漂亮」、「跟媽媽一樣漂亮」，還有許多網友搶認王彩樺當岳母。

其實今年7月王彩樺也曾在IG發出庭庭的照片，當時還在準備學測的她，為了成果發表會打扮了一番，氣質美貌讓網友留言「仙女下凡」、「好漂亮」。

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李㼈女兒：李紫嫣（小饅頭）

台灣資深男演員李㼈的女兒「小饅頭」李紫嫣，2020年以女團「PER6IX」成員正式出道，李㼈在出席活動時談到，其實女兒瞞著自己參加海選，但他仍相當支持女兒的決定，默默守護在女兒身旁。年僅17歲的李紫嫣，因擁有甜美的外貌與出眾的氣質，令網友狂喊「超正」、「好仙」。

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王中平女兒：韓菲

台灣演藝圈夫妻檔王中平、余皓然常常會在共同經營的粉絲專頁分享家庭照，女兒韓菲留著中分長瀏海，白皙的皮膚與水汪汪的大眼，令許多網友大讚「有明星的感覺」、「超有氣質」、「像仙女下凡」。儘管韓菲並未進軍演藝圈，但她個人經營的IG已有1萬粉絲，人氣十足。

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其實圈中仲有好多餅印星二代，點擊睇下邊對最似：

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