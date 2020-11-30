【熱血合唱團】「最美星二代」林愷鈴處女作面世：有天比媽媽更好

由關信輝執導；劉德華主演的《熱血合唱團》，講述音樂指揮家嚴Sir應邀訓練一班被喻為是「谷底」的合唱團學生；而在戲外，劉德華同樣喜歡提攜新人，林愷鈴（Ashley）及伍詠詩（詩詩）早前接受《香港01》訪問時，除了分享首次拍攝的經歷及感受外，還談到劉德華在片場時的窩心行徑。

攝影：梁碧玲

林愷鈴及伍詠詩早前分享拍攝《熱血合唱團》時的點滴。（梁碧玲 攝）

《熱血合唱團》雖然在3年前拍攝，但對於林愷鈴及伍詠詩來說印象依然非常深刻，皆因這電影是兩人的銀幕處女作。前者雖然從小就接觸拍戲，但初次踏入片場時，仍感到好新鮮；至於後者則感到非常夢幻：「去到見到音樂室，工作人員表示不要靠牆，因為這是『搭境』，牆壁僅由一塊木版造成。」

《熱血合唱團》是林愷鈴及伍詠詩的電影處女作，兩人即有幸與劉德華合作。（《熱血合唱團》劇照）

除了首次接觸片場外，由於戲中找來33位新生代演員演出合唱團成員，所以他們對於「走位」完全是零認識。 Ashley說：「因為三十多位演員全部近乎零拍攝經驗，對機位的概念完全沒有，有時做的動作攝影機是拍不到的。」幸好有導演、劉德華及其他前輩的幫助及教導，最終他們亦不負眾望，順利完成拍攝。

詩詩表示一眾年輕演員一直都不知道劉德華將成為嚴Sir。（梁碧玲 攝）

之後Ashley及詩詩談到首次與劉德華合作的趣事及他在片場的窩心行徑，但原來一眾年輕小演員初時不知道他們將會與劉德華合作。詩詩指出：「直到某天，導演宣布嚴Sir是劉德華，大家都呆了，完全不懂反應，之後大家才驚覺非常驚喜。」

劉德華在戲中飾演音樂指揮家嚴Sir，但原來導演一直沒有告知一眾年輕演員。（《熱血合唱團》劇照）

Ashley坦言劉德華是他們順利完成拍攝的關鍵人物：「因為我們是首次拍攝，所以他會想盡辦法讓我們輕鬆。在拍攝的過程及等轉機位期間，他會教我們『片石仔』。」難怪詩詩都認為：「他（劉德華）跟我們聊天及說笑話，好讓我們熟習環境。」

除此之外，由於當時大部份演員都是學生，所以劉德華會提議先拍攝他們的戲份，好讓他們能有足夠的休息時間，可見劉德華是一位非常照顧後輩的演員。

Ashley表示拍攝《熱血合唱團》時非常熱血，皆因她一路上學一路拍戲：「我拍攝時讀中學，四點放學，就去拍戲場地，拍到一、兩點，之後瞓三至四小時，就起身返學。」（梁碧玲 攝）

另外，Ashley被譽為是「最美星二代」，問到「星二代」會否為她帶來壓力。她表示其實有少許，唯她把把它視為正能量，還表示：「有一天我要比媽媽更好！」當問到她有否與母親談劇本及討論如何演繹時，起初Ashley認為自己可以處理，但她表示之後開始迷惘：「因為未試過做這件事，於是跟媽媽說。」唯母親表示不想教她太多事：「皆因這是我第一次拍戲，她表示我應該用自己最真摯的情感表現出來。」

Ashley把「星二代」這標籤視為正能量：「有一天我要比媽媽更好！」。（梁碧玲 攝）

Ashley還抱著父母的座右銘處事：「他們跟我說不可以太執著，要用隨遇而安的心態。」至於同樣是首次參與電影製作的詩詩坦言，中學時開始喜歡演戲，但完成學業後未知是否真的想成為演員，如今終於成為演員，算是完成心願：「好似戲中的角色一樣，知道自己喜歡甚麼並向著目標前進。」

《熱血合唱團》是林愷鈴及伍詠詩的首部電影作品。（梁碧玲 攝）

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Credit：

詩詩

化妝：carmencmakeup_hair

髮型：

Tim Lee @ Hair Culture

服裝：

Credit for Media: iBLUES, Charles & Keith

Ashley

化妝：Zoey Chin

髮型：Lobo@salon de lotus

服裝：CELINE