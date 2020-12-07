踩過界II．短劇評三｜王浩信並非真正的主角　卻不失劇本的靈魂

無綫劇集《踩過界II》已經播至第14集，即是一半的集數，前兩周劇情主要圍繞各種案件，而文申俠（王浩信飾）則負責為案件中的受害者尋公義，模式有點像是警察偵察以及法庭戲的混合，但其實於《踩過界II》這個劇本而言，王浩信的定位並不是真正的主角。

在不少訪問中，王浩信本人都提過好鍾意個劇本。（《踩過界II》劇照）

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對比起上兩周，第十至十四集劇情的步伐明顯慢了不少，一個案件就用咗五集而且中間還加插了一集主力講王浩信尋死的原因和後來發展，講案件的副線放慢，另一邊的劇情線就開始慢慢推進，看似少了些內容，但今周劇情依然是十分緊湊的。

綠葉演技大爆發係亮點，相信有好多人都被楊卓娜感動到。（《踩過界II》劇照）

《踩過界II》的劇本，可以算是近年TVB劇集中較為另類的，硬要說的話，它的結構比起港劇更偏向於歐美劇，雖然一個是以人為出發點，但劇本本身還是以「一個單元」為依歸，每個單元都可獨立地去欣賞，而不像大多數TVB劇則是以「人」以本，講圍繞發生在角色身上的事。借用角色去講故事，抑或是借去故事去講人物，還是有差別的。

白彪飾演的快餐店難民充滿了真實感。（《踩過界II》劇照）

就以王浩信以往做主角的劇他為例，《兄弟》、《解決師》和《反黑路人甲》都是以主角為本，《反黑路人甲》更是充滿着「張細倫」自己的內心獨白和旁白，劇本亦是以「張細倫」爭做黑幫座館，再查出殺死四聯幫老大的兇手為依歸，單獨去睇某一節或是其他角色是不可能的，這個就是港劇常用的「以人以本」的做法。

胡楓和雪妮的滇技可以用「爐火純青」來形容。（《踩過界II》劇照）

《踩過界II》何以能夠引起大家的共鳴？其實是因為它「以事為本」，名義雖然主角還是仍然是王浩信，但實質的主角是每一個個案的本身，由首個案件《老翁殺妻案》開始，劇本要最想令觀眾意識到的是，雖然大家日子如常，但社會上每天仍舊存在住各種各樣的悲劇，是不是應該多些關懷獨居老人的生活呢？在《PTGF網上誹謗案》中，網民「食少啲花生」是不是就能夠避免陳詩涵（鄧卓殷飾）跳樓這個結果？《快餐店難民兇殺案》中的「難民」經常與大家擦身而過，自己有否試過去關心他們，伸出援手，而不是做那個冷眼旁觀的路人甲，又是不是做了那個追着「全叔」鬧他是「死乞衣」的便利店店員？

愛情線作為緩衝，放鬆一下劇情帶來的緊張和壓迫感。（《踩過界II》劇照）

大膽一點去講，其實於《踩過界II》第一至十四集來說，重點並不於王浩信查案或是在法庭上如何威風，而是在案件所能帶出的共鳴感。當然，每個單元中的白彪、盧峻峯、徐榮、楊卓娜、胡楓和雪妮等「綠葉」的傾力演技，也帶來了莫大的震撼，有爆炸性的演出才能夠撼動觀眾。

如果大家只着重睇《踩過界II》的愛情線而忽略了其中的含意，就真是浪費了編劇和監製的一番心血。（《踩過界II》劇照）

隨着故事推進，主角文申俠在下半輯《踩過界II》的比重應該會較多，所以有些看完整套的觀眾心中，就會出現「下一半劇情冇乜好睇」的錯覺。始終，TVB還是要迎合觀眾的口味，適時加入一點愛情、喜劇元素，對香港人會來得「更易入口」，一味跟足美劇單元劇的話，在九點半似乎並不可行。

之後仲有羅蘭姐，好期待。（《踩過界II》劇照）

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