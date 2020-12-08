楊祐寧曬囡囡ANAH超得意半面相　宣告升格做爸爸！乳名背後有深意

台灣男星楊祐寧今年5月宣布另一半Melinda懷孕的喜訊，日前他在IG限時動態大曬囡囡的半邊臉，宣告BB出世，同時曝光女兒的乳名是「ANAH」，楊祐寧經紀人透露名字背後含義是在聖經上看到的，有「答案」之意。

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囡囡ANAH是射手座BB，經紀人表示確切出世日期是「良辰吉時」。而Melinda在產囡過程一切順利，前一星期還可以到處拍照走動，由於她是自然分娩，正在演出林心如的新戲《華燈初上》的楊祐寧也和劇組告假幾天，劇組也非常尊重，雙方配合得非常好，好在BB出世的時候，他沒有錯過，開心迎來其「前世情人」。

日前楊祐寧在IG限時動態大曬囡囡的半邊臉，宣告BB出世，同時曝光女兒的乳名是「ANAH」，楊祐寧經紀人透露名字背後含義是在聖經上看到的，有「答案」之意（IG@yoyang）

38歲楊祐寧和30歲Melinda交往3年，他們從拍婚紗照到登記結婚一切都低調從簡，就連BB出世也是在限時動態透露不鋪張，雖然兩人沒大肆放閃，仍可感受到他們甜蜜的夫妻關係。

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